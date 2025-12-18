今年のクリスマスは平日！見映えも良くてサッと作れる「焼かないケーキ」

平日のクリスマスは大忙し

今年のクリスマスは平日。休日のように時間がないので、クリスマスディナーの準備も大忙し。ローストチキンを焼いて、他のオードブルやサラダも作って、さらにケーキを焼くなんて考えただけでも大変。そこで今回は、焼かないケーキをご紹介しますよ。焼かないからすぐに作れて、忙しいときに重宝します。

材料を用意しておけばあとは簡単！

今回フィーチャーしたのは、タルト部分にビスケットを活用したり、クリームチーズやヨーグルト、市販のスポンジ生地などを活用したレシピ。それらを組み合わせるだけなので、材料さえ用意しておけば、すぐに作れます。レンジや包丁を使うところだけは大人がやり、クリームを塗ったり、フルーツをトッピングしたりは、小さなお子さんと一緒にやっても楽しそうですね。



市販のスポンジとビスケットを活用！

チョコとチーズのコラボが濃厚で美味

ヨーグルトでさわやかに！

ボウルに入れて丸く＆キュートに

レンチンしたかぼちゃをマッシュにして

いかがですか？ケーキ＝焼くものと思っている方も多いかもしれませんが、工夫次第でこんなにいろいろなケーキが作れるなんて感動。家にオーブンがなくてケーキ作りを諦めていた人も、今回ご紹介するレシピならチャレンジできますね。さっそく試してみてください。（TEXT：森智子）