１８日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９．３５ポイント（０．１２％）高の２５４９８．１３ポイントと続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２．０６ポイント（０．０２％）安の８８４１．５１ポイントと反落した。売買代金は１６２３億７７５０万香港ドル（約３兆２５４０億円）に縮小している（１７日は１８３１億４０５０万香港ドル）。

中国発の新規材料に乏しい中で方向感を欠く流れ。中国の景気不安と政策期待が依然として綱引き状態だ。中国では月次経済統計の発表を消化し、次の重要指標は年末３１日に公表される１２月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩとなる。人工知能（ＡＩ）産業の収益性に関する不透明感などでハンセン指数も安く推移していたが、大型株の主導で本土株が続伸する中、終盤に入りプラスに転じた。Ａ株市場では、社会保障基金や年金基金、保険会社など長期投資家の資金が流入するとの思惑が広がっている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が６．５％高、石油・化学大手の中国石油化工（３８６／ＨＫ）が３．４％高、中堅行の招商銀行（３９６８／ＨＫ）が２．４％高と上げが目立った。

セクター別では、空運が高い。中国東方航空（６７０／ＨＫ）が８．１％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が５．６％、中国国際航空（７５３／ＨＫ）が４．８％ずつ上昇した。足もとの空運需要が旺盛なことや、中国政府による日本への渡航自粛呼びかけの影響が限定されたとの見方が引き続き材料視されている。

中国の銀行セクターもしっかり。招商銀行のほか、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．５％高、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が１．３％高、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が１．２％高で引けた。

半面、電気自動車（ＥＶ）関連はさえない。小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．５％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．６％安、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）と小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）がそろって１．５％安で取引を終えた。各社が進めるスマートＥＶでは、ＡＩ半導体や技術が不可欠のため、開発費用の膨張が警戒されている。

ＡＩ技術やクラウドの銘柄も安い。商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）と青島創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）がそろって１．６％、金山雲ＨＤ（３８９６／ＨＫ）が４．１％、万国数拠ＨＤ（９６９８／ＨＫ）が２．１％、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が１．８％ずつ下落した。センスタイムについては、第三者割当増資の計画を発表したことも嫌気されている。ＥＶやテックなどの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は０．７％安と下げた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１６％高の３８７６．３７ポイントで取引を終了した。時価総額の大きい銀行や石油・石炭が上げを主導。軍需産業、運輸、素材、保険、公益なども買われた。半面、ハイテクは安い。不動産、自動車、消費関連、電設、医薬、証券も売られた。

