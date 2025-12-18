■これまでのあらすじ

かつてストーカー化するほど追いかけた元カレと保育園で再会した美優。もはや黒歴史でしかないのに、彼が色目を使ってくるのが気持ち悪い。そんななか、彼の妻から「夫に付きまとうのはやめて」と言われ、誤解を解きたい美優は自分を使って真実を確かめてと頭を下げるのだった。



【梨花（元カレ妻） Side Story】結婚5年目ー…。仕事は順調、かわいい子どもがいて、年下の稼ぎのいい夫もいる。いわゆるパワーカップルと言われる部類で、両家との関係も良好。この生活を崩したくないー…。

でも、毎日帰りの遅い夫が、仕事だけで遅いわけじゃないことも私はちゃんと知っている。夫は何も気づいてないみたいだけど、私をなめないでほしい。いざとなったら、動けるように準備はしている。今は見ないふりが私にとっても都合がいい。たまに胸が痛むけど、気にしなければ大丈夫。そう自分に言い聞かせてきたのにー…。それなのに、保育園に夫にストーカーみたいなことをしていた元カノが来てしまった。子どもが通っている保育園にそんな人がいるなんて気持ち悪くて耐えられない…！保育園から出ていってほしかっただけなのに、さらに夫に連絡をとって相談してきたなんて…！もう見ないふりができなくなってしまった。やんわりと無視と警告をしたところで、意味がなかった。そう思って、直接話をしたところ「私も誤解されたままは嫌です」「協力するので確かめてください」と必死にいう姿は、嘘を言っているようには思えなかった。心のどこかでわかってた。でも認めたくなかった。でも、もう覚悟を決めないとー。イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)