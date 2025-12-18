元中日監督の谷繁元信氏が１７日（日本時間１８日）、自身のインスタグラムに新規投稿。米ハワイで行われている名球会イベントで、ゴルフコンペの模様を公開した。

自撮りする谷繁氏の背後に映っていたのは巨人・坂本勇人内野手と元ヤクルトの宮本慎也氏。坂本が中腰で笑みを浮かべながらピースサインを繰り出し、宮本氏はその背後でカメラを見つめている。

２人は球団の垣根を越えた師弟関係だ。２０１２年１月の自主トレで坂本は守備力アップのため、宮本氏に師事をあおいだ。「超一流の人のもとでやるのは覚悟もいるけど、うまくなる近道」と語り、宮本氏も当時「いかに楽をしてきたかということは、本人が一番分かっているでしょう」と厳しさを口にしながらも、「うまくなりたい気持ちがよく出ている。敵チームだけど、お互いに高いレベルでプロとして勝負したいし、うちの若手にもいい刺激になっている」と明かしていた。

坂本はその後、守備の名手として同年から３年連続でセ・リーグ遊撃手部門のゴールデン・グラブ賞を獲得。球界を代表するショートとなった。

それだけにファンも「見ている側も笑顔になれますねー」「勇人さん載せて頂きありがとうございます」「自撮りたくさんありがとうございます！」「楽しそう」とコメントしていた。