【かっぱ寿司】4日間限定で海鮮丼やラーメンをお得なセット価格で楽しめるキャンペーン開催中！《12月18日から21日》

かっぱ寿司は、2025年12月18日から21日まで、「冬のごちそう ワクワクキャンペーン」を開催しています（一部改装中の店舗を除く）。

抽選で優待割引券がもらえるチャンス

みなみ鮪中とろやほたてなどを盛り込んだ9種の海鮮丼、鯛スープの塩ラーメン（メンマチャーシュー）、北海道産あずきのふわもちクリームぜんざいなどをお得なセット価格で楽しめます。さらに、抽選で、1万円分のかっぱ寿司の優待割引券がもらえるチャンスも。

「冬のごちそう ワクワクキャンペーン」のラインアップは、以下の通り。

・海鮮丼＆茶碗蒸しセット

みなみ鮪中とろ・サーモン・まぐろ・いか・いくら・えび・煮穴子・ほたて・ねぎとろの9種の海鮮丼と、だしの風味が広がる茶碗蒸しを一緒に楽しめるセットです。

価格は、単品注文よりも40円お得な980円〜。

・ラーメン＆水餃子セット

鯛の旨みを生かした「鯛スープの塩ラーメン(メンマチャーシュー)」と、ザク旨ラー油で楽しむ「水餃子〜ザク旨ラー油添え〜」を組み合わせたセットです。

価格は、単品注文よりも30円お得な730円〜。

・玉ねぎと油揚げの味噌汁＆あん肝茶碗蒸しセット

玉ねぎの甘さと油揚げの旨みが広がる味噌汁に、なめらかな「あん肝」を添えた茶碗蒸しを組み合わせたセットです。

価格は、単品注文よりも20円お得な470円〜。

「味噌汁」は地域によって「赤だし」になります。

・もちもち和デザートセット

北海道産あずきの甘さともちもち団子が調和した「北海道産あずきのふわもちクリームぜんざい」に、なめらかな口当たりの「京わらび餅」を添えたデザートセットです。

価格は、単品注文よりも20円お得な480円〜。

・抽選で最大20人にかっぱ寿司の優待割引券1万円分がもらえる

店内飲食限定で1組1会計あたり3000円以上利用した人を対象に、抽選で最大20人に1万円分のかっぱ寿司の優待割引券がもらえます（クーポン利用時には値引き後3000円以上の会計が対象）。

対象の人に【お寿司を食べてかっぱ寿司の優待割引券をもらおう 抽選専用QRコード】をレジ等で店員が提示しますので、QRコードを読み取り、ご自身のメールアドレスと任意のパスワードを入力、抽選するとその場で当落が分かるようになっています。

参加は1組1日1回までで、持ち帰りやデリバリーは対象外です。

セルフレジでの会計時は、会計後のレシートを店員に提示してください。

無くなり次第終了になります。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部