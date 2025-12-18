【ウインターカップ女子注目】桜花学園「4年ぶりの冬の頂点を目指して進化続ける…注目はガードトリオ」

高校バスケ日本一を決める「SoftBank ウインターカップ」が12月23日に開幕する。東京体育館をメインに29日まで男女120チームが頂点を目指す熱戦を彩る注目チームと選手を紹介する。

文＝田島早苗

インターハイに続いて4年ぶりのウインターカップ制覇を目指す桜花学園高校（愛知県）。エントリー選手の中で180センチを超えるのはただ一人で、主軸を担う選手たちにおいては勝部璃子（2年）とイシボ ディバイン（3年）の177センチが最高身長と、優勝候補に挙げられているチームの中では小さい布陣となる。

だが、インサイドではフィジカルの強さに定評のあるイシボが体を張ったディフェンスやリバウンドで奮闘。シュートも力強くねじ込みチームを盛り上げる。同じく177センチの勝部はオールラウンドな動きから得点を奪う点取り屋で、今年はエースとしての重責を背負うが、自らがチームを引っ張るという意識は強い。

ほかにも2年生では外角シュートが得意な小玉愛莉や得点力ある國武珂憐、インサイドの貴重なバックアップである水林夢翔らも元気な姿を見せていて、1年生では加地百花や小田陽夏がU16女子日本代表として国際大会の経験を積んだこともチームにとってプラスとなっている。

その中で特筆すべきは濱田ななの、山田桜来（ともに3年）と竹内みや（2年）のガードトリオ。スピードあるドリブルや勝負強いシュートなど攻撃でもチームをけん引するが、3人ともに前からハードに当たるディフェンスを強みとする。中でも山田は優勝したインターハイでも幾度となくディフェンスでチームの窮地を救っていて、冬もカギを握る選手だ。

秋に行われた「U18日清食品トップリーグ」では京都精華学園高校（京都府）との最終戦に66－79で敗退。結果的には3位で大会を終えた。

「ここまではありがたいことに勝たせてもらっていたので、もう一度現実を受け入れて、より一層気を引き締め、必ずウインターカップでリベンジをします」とは白慶花コーチ。ゲームキャプテンの濱田も「ディフェンスをもう一度強化しないといけないし、シュートなどほかの面でももっと強化できると思います」と、気を引き締め直した。

夏の歓喜と秋の敗戦を経て、冬はより一層たくましくなった桜花学園が東京体育館に戻ってくるだろう。

オフェンスはもちろん、竹内みやのディフェンスにも注目 [写真]＝佐々木啓次

◆■KEY PLAYER／PG 竹内みや

攻防においてハッスルプレーでチームを盛り立てる竹内みや（2年）は今夏、桜花学園のインターハイ優勝の原動力となった。

インターハイ後、竹内自身は「FIBA U16女子アジアカップ2025」に日本代表として出場。司令塔としてゲームメークや自らの得点などでチームを引っ張り、3位入賞に貢献した。また、個人としても大会MVPを獲得している。

さらに秋には国民スポーツ大会に愛知県代表として出場し、メンバー全員が桜花学園の選手で構成されたチームを優勝へと導いた。そうした3年生がいたインターハイとは異なり、最上級生のリーダーとして引っ張った２つの大会を経て、竹内はこう振り返る。



「海外の選手と戦わせてもらったり、国体では自分がリーダーシップを取っていかないといけなかったりした中で、本当にいろいろな経験をさせてもらいました。自分としても成長できた、レベルアップできたと思っています」

中でも「それまでは前半で調子が悪いと大丈夫かなと考えてしまうことがあったのですが、もし自分の調子が悪くても、その気持ちを試合に出しちゃいけないと学びましたし、前半が悪くても後半に調子を上げられるようになりました」と、精神面での成長を感じているようだ。

ウインターカップでは「会場を巻き込むようなプレーをしたいです」と意気込む2年生ガード。ベスト8で終わった昨年大会での悔しさを胸に自身2度目の冬の決戦を迎える。

【動画】日清食品トップリーグ 桜花学園vs昭和学院ハイライト