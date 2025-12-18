ライアン・ゴズリング主演映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が2026年3月20日に日米同時公開されることが決定。IMAX上映も決定し、あわせて日本版ポスターが公開された。

『レゴ®ムービー』のフィル・ロード＆クリストファー・ミラーが監督を務めた本作は、2021年5月の刊行直後に、ニューヨーク・タイムズのベストセラー・リストで1位を獲得した、人気作家アンディ・ウィアーによる同名小説（早川書房）をハリウッドで実写映画化したSF大作。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションに挑む。

未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気温は低下し、全人類は滅亡する。この未曾有の危機を回避するため、世界中の叡智が集結。調査の結果、この現象は我々の太陽だけではなく宇宙に散らばる無数の恒星に及んでいたが、11.9光年先に唯一無事な星を発見。人類に残された策は、宇宙船でそこに向かい、太陽と全人類を救うための謎を解くことだけだった。その “イチかバチか（ヘイル・メアリー）”のプロジェクトのため宇宙に送り込まれたのは、しがない中学校の科学教師グレース（ライアン・ゴズリング）。地球から遠く離れた宇宙でたった一人、自らの科学知識を頼りに奮闘するが、思いもよらない”出会い”が彼の運命を大きく変えることになる。

公開された日本版ポスターには、宇宙に送り込まれたグレースを演じるゴズリングの姿が切り取られている。なお、共演には、『落下の解剖学』のザンドラ・ヒュラーらが名を連ねている。

また本作が、Filmed For IMAX作品として、IMAX上映されることも決定。11.9光年先の宇宙で繰り広げられる壮大なミッションと迫力の映像スケールをIMAXだけでしか観られない画角・大画面で体験することができる。

本作のムビチケ前売券（オンライン）は、12月18日18時から発売開始となる。

（文＝リアルサウンド映画部）