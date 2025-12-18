にしなが、3rdフルアルバム『日々散漫』を2026年3月18日にリリースする。

（関連：にしなの音楽の核心とは何なのか？ 尊い祈りを鳴らした国際フォーラムワンマン『MUSICK』）

約3年半ぶりの同アルバムは、「ホットミルク」「春一番」「シュガースポット」「わをん」「輪廻」「パンダガール」などの既発楽曲に加え、新録8曲を含む全21曲を収録。

3形態でのリリースとなり、入門編として手に取りやすい仕様の『おてごろ盤』、作品世界をより深く楽しめる特別仕様での『すてき盤』（初回生産限定）、そして『たっぷり盤』（初回生産限定、映像付き）には、2025年4月12日に開催されたワンマンライブ『MUSICK at 東京国際フォーラム ホールA』を全編収録したBlu-rayが付属となる。副音声も収録されており、ライブ当日の空気感を体感できる内容となっている。

さらに、本日より早期予約特典の受付もスタート。対象期間内に対象店舗で『日々散漫』を予約すると、ここでしか手に入らない「ホットミルク」「シュガースポット」のアコースティック音源を収録したカセットテープがもれなくプレゼントされる。

あわせて、2026年に開催されるツアーのタイトルが『にしな ツアー2026「日々散漫」』に決定した。なお同公演のチケットは、本日より2026年1月7日23時59分まで先行受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）