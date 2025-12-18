カラノアが、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」のCDを12月17日にリリースした。

（関連：【画像あり】カラノア、TVアニメ『ガチアクタ』第2クールED主題歌「番」アニメ描き下ろしデザインのジャケ写）

同楽曲は、雄大（Vo/Gt）が描き上げた、カオスな音像の中を一心不乱に駆け抜けるようなロックチューン。先の読めない音楽展開が『ガチアクタ』の世界観を表現している。重なった打ち込みトラックと生楽器が織り交ぜられたサウンドは、同アニメの登場人物がガラクタで音楽を奏でている姿をイメージして制作されたもの。缶やフライパンを叩く音、紙を握りつぶす音など、作品を彷彿させるギミックが仕掛けられている。

また、歌詞では環境や境遇などほんの少しのすれ違いで相対してしまった二者をイメージし、キャラクターそれぞれが抱える葛藤、渇望が表現されている。同楽曲は、アニメの世界観に寄り添いながらもバンドの存在感を全面に押し出した1曲だ。

CD作品は、初回生産限定盤と通常盤の全2形態となっており、ジャケットはTVアニメ『ガチアクタ』描き下ろしデザインに。初回生産限定盤は、ジャケットの描き下ろしデザインをあしらったロングTシャツとステッカー付きとなっている。

なお、12月17日に大阪 Live House Pangeaで『Log Book Fest. Vol.3』を開催したばかりのカラノアは、2026年2月26日に東京 TOKIO TOKYOで『Log Book Fest Vol.4』を開催予定。同公演のチケットは、オフィシャル先行が12月18日23時59分まで受付中だ。

＜カラノア コメント＞

■雄大（Vo/Gt）

お待ちかね！！！！“番”のCDが発売です！！ここでしか聞けないインストも、ちょーイケてるジャケットも、何から何までお気に入りです。番という楽曲が実体をもって皆さんの元へ届くこと、心から嬉しいです。ぜひぜひご自由にお楽しみください！

■樹（Ba）

“番”のパッケージがリリースされました！！個人的にはカラノア加入してから初のパッケージってのもあってリリース出来て嬉しいです！聴いても良し、飾っても良しな自信作なのでたくさんの人の手に届くことを願ってます！！

■かずき（Dr）

ついに“番”のCDが発売されました！ジャケットが本当にお気に入りで大好きですし、インストもCD版にしか入っていないので是非チェックしてみてください！普段聴こえなかった音がたくさん聴こえてくるはず！！！

（文＝リアルサウンド編集部）