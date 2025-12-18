油断してた。家まで送ってくれた男友達に言われた「危険すぎる一言」【踏んだり、蹴ったり、愛したり #2】

毎日仕事に追われるバリキャリ女性・佳帆の楽しみはバーで、ある男性と飲みながら気兼ねなく話すこと。そんな気を遣わずいい友だち関係だった二人だが、ある日一線を越えてしまい……。

童顔三十路クズ男×バリキャリアラサーOLの、大人のバグった距離感ラブ（？）コメディ『踏んだり、蹴ったり、愛したり』（KADOKAWA）を全29回でお届けします。

お互い付き合う気がないからこそうまくいくと話していた矢先に、まさかのキス。そして「送り狼」という破壊力抜群のセリフを残す泰。このまま男女の関係に発展しちゃうの……？

（漫画：『踏んだり、蹴ったり、愛したり』壱屋すみ著（KADOKAWA）より一部抜粋／マイナビウーマン編集部）

『踏んだり、蹴ったり、愛したり』壱屋すみ（KADOKAWA）

毎日仕事で忙しいOL・佳帆の唯一の楽しみは、バーで知り合った泰（あきら）という男とお酒を交わしながら気兼ねなく話すこと。三十路で童顔な泰だが、酒・煙草・女遊びも激しくクズ要素は満載。でも、友人としては良い関係を築けているはずだった……あの夜、一線を越えるまでは。

童顔三十路クズ男×バリキャリアラサーOLの、大人のバグった距離感ラブ（？）コメディ！