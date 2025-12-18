SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。東京での食事風景や街歩きショットなど、プライベート感あふれる写真を公開し、ファンの注目を集めている。

【写真＆動画】ミンギュの“彼氏感”溢れる東京ショット／『Esquire HK』表紙カット／シックな魅力溢れるムービー／2024年12月には福岡の街歩きショットも

■SEVENTEENミンギュ、東京でラーメン＆天ぷらそばを堪能

MINGYU（ミンギュ）はラーメンの絵文字をキャプションに添えて写真を投稿。SEVENTEENは12月11・12日に東京ドーム（東京）にて『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』を開催しており、その滞在中に東京での街歩きを楽しんだようだ。

まずは有名ラーメンチェーン・一蘭の席に座るミンギュの写真でスタート。逞しい背筋や腕の筋肉を感じさせる白Tシャツ姿で、隣の席からこちらをまっすぐに見つめ、微笑んだり、カメラを覗き込んだりする姿が印象的だ。まるでデート中の何気ない瞬間を切り取ったかのような自然体の表情に、思わずドキリとさせられる。

5枚目と7枚目には別のラーメン店で撮影されたショット、6枚目にはドン・キホーテと思われる店内のエスカレーターでの1枚も。8枚目には天ぷらそばが登場し、続いてライトアップされた東京タワー、最後はフードにメガネ＆マスク姿で浅草の街を歩くカットと、グルメや観光を満喫するリラックス感たっぷりのミンギュが収められている。

さらに、投稿のBGMにはONE OK ROCKの「Wherever you are」をセレクト。日本での思い出を彩る選曲にも注目が集まった。

SNSでは、「え、私たち付き合ってる？」「彼氏感強すぎて白目剥いた」「選曲センス最高」「肩広すぎて一蘭の座席に収まるのか心配」「浅草のホッピー通り歩いてる！」「東京満喫してるの嬉しい」「また日本で美味しいものたくさん食べてね」など、熱い反響が続々と寄せられている。

■ミンギュの気品ある美しさ『Esquire HK』表紙カット＆ムービーが公開

なお、ミンギュが登場する香港のファッション誌『Esquire HK』2026年1月号の表紙カットとムービーが、同誌のSNSにて公開。ワイルドさと気品を兼ね備えたビジュアルに注目が集まっている。

■写真：セブチ・ミンギュ、Diorを纏い、福岡の街を歩く（2024年12月）