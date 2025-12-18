玉置浩二『第76回NHK紅白歌合戦』出場決定！話題のドラマ主題歌「ファンファーレ」をテレビ初披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画として玉置浩二の出場が決定した。

■玉置浩二の今の思いが詰まった応援歌

「故郷楽団」と名付けたバンドと全国を巡るソロコンサートが10周年の節目を迎えた玉置。故郷への変わらぬ思いを胸に、ますます精力的に音楽の旅を続けている。

そんな彼が今回歌うのは3年ぶりにドラマ主題歌として書き下ろし、大きな話題を集めている「ファンファーレ」。北海道で育った自身の幼少期を重ね合わせ、勝ち負けではなくそのままの自分で進んでいくことの大切さを歌った、玉置の今の思いが詰まった応援歌。紅白のステージがテレビ初披露となる。

今年の『NHK紅白歌合戦』のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」 玉置浩二の圧倒的な歌声が人々の心をつなぐ。

玉置浩二は今回で4回目の出場。1985年、2022年には、安全地帯のメンバーとしても出場している。