「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限6560枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6560枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6560( 6560)
SBI証券 6308( 2858)
ソシエテジェネラル証券 2253( 2253)
楽天証券 2950( 1224)
松井証券 562( 562)
三菱UFJeスマート 437( 221)
マネックス証券 195( 195)
フィリップ証券 185( 185)
JPモルガン証券 163( 163)
インタラクティブ証券 102( 102)
日産証券 96( 96)
ドイツ証券 15( 15)
バークレイズ証券 4( 4)
ゴールドマン証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 171( 171)
ABNクリアリン証券 147( 147)
SBI証券 188( 92)
フィリップ証券 75( 75)
楽天証券 133( 67)
松井証券 29( 29)
JPモルガン証券 23( 23)
マネックス証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 26( 10)
日産証券 2( 2)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 182778( 182778)
ソシエテジェネラル証券 74168( 74168)
SBI証券 82597( 40265)
松井証券 24090( 24090)
楽天証券 42016( 20042)
バークレイズ証券 14686( 14686)
サスケハナ・ホンコン 9910( 9910)
JPモルガン証券 7512( 7512)
日産証券 6833( 6833)
三菱UFJeスマート 11442( 6506)
マネックス証券 3768( 3768)
ビーオブエー証券 3153( 3153)
ゴールドマン証券 2093( 2093)
みずほ証券 1548( 1548)
フィリップ証券 1481( 1481)
インタラクティブ証券 1273( 1273)
モルガンMUFG証券 1142( 1138)
ドイツ証券 330( 330)
野村証券 231( 231)
大和証券 216( 216)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
