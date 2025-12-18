「日経225ミニ」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、1月限1万3902枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3902枚だった。
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13902( 13902)
ソシエテジェネラル証券 8126( 8126)
SBI証券 6215( 2649)
楽天証券 4783( 1791)
日産証券 575( 575)
松井証券 535( 535)
マネックス証券 266( 266)
フィリップ証券 250( 250)
インタラクティブ証券 223( 223)
バークレイズ証券 208( 208)
三菱UFJeスマート 306( 146)
JPモルガン証券 30( 30)
立花証券 24( 24)
ゴールドマン証券 19( 19)
ドイツ証券 11( 11)
光世証券 10( 10)
岩井コスモ証券 4( 4)
共和証券 3( 3)
シティグループ証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 222( 222)
ABNクリアリン証券 221( 221)
SBI証券 186( 128)
楽天証券 332( 106)
フィリップ証券 94( 94)
マネックス証券 70( 70)
三菱UFJeスマート 27( 23)
松井証券 23( 23)
JPモルガン証券 9( 9)
日産証券 2( 2)
シティグループ証券 1000( 0)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 214332( 214332)
ソシエテジェネラル証券 126731( 126731)
松井証券 31336( 31336)
SBI証券 73140( 30586)
サスケハナ・ホンコン 27676( 27676)
バークレイズ証券 24428( 24428)
楽天証券 41358( 20178)
日産証券 13815( 13815)
JPモルガン証券 13399( 13399)
ビーオブエー証券 8035( 8035)
三菱UFJeスマート 13028( 7178)
モルガンMUFG証券 5868( 5868)
マネックス証券 4705( 4705)
BNPパリバ証券 4578( 4578)
ゴールドマン証券 3497( 3471)
みずほ証券 3465( 3465)
広田証券 2342( 2342)
野村証券 2210( 2194)
フィリップ証券 2061( 2061)
インタラクティブ証券 2010( 2010)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース