「日経225先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限7775枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月18日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7775枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7775( 7687)
ソシエテジェネラル証券 2679( 2679)
SBI証券 1280( 664)
バークレイズ証券 618( 618)
ゴールドマン証券 441( 441)
松井証券 389( 389)
ビーオブエー証券 386( 386)
日産証券 351( 351)
楽天証券 694( 346)
三菱UFJeスマート 397( 331)
JPモルガン証券 298( 298)
サスケハナ・ホンコン 276( 276)
フィリップ証券 195( 195)
モルガンMUFG証券 139( 139)
マネックス証券 111( 111)
シティグループ証券 132( 72)
HSBC証券 66( 66)
みずほ証券 62( 62)
インタラクティブ証券 61( 61)
野村証券 60( 60)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
楽天証券 13( 13)
ABNクリアリン証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 2( 2)
松井証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース