浜辺美波、美デコルテあらわな”メロすぎる”冬コーデ 『Ray』2度目のカバーガールに
俳優の浜辺美波が、23日発売の女性ファッション誌『Ray』（DONUTS）2月号通常版の表紙に登場する。浜辺は2023年4月号の初表紙から約2年半ぶり、2度目のカバーガールを務めた。
【表紙カット】メロすぎる肌見せ冬コーデを披露した浜辺美波
表紙では、ブラウンのファーコートに薄いブルーのデニムを合わせたコーディネートを披露。ホリデーシーズンの気分を高めるブラックリボンのヘッドアクセやビジュー付きのシューズがアクセントになっている、幻想的でメロウな雰囲気の表紙となっている。
カバーガール企画は「浜辺美波のメロい冬。」表紙カットにも採用されたファーコートスタイルや、白のニットマフラーなど、この季節ならではのふわふわ素材をまとったメロすぎる浜辺をたっぷり詰め込んだ。
「冬と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、クリスマスが近づいて、街がイルミネーションに包まれていく様子」ということで、クリスマスに関するエピソードも聞きつつ、家での冬の過ごし方も明かしている。「イギリス旅行のときにひと目ぼれしました」という 最近買ったお気に入りのアウターや今季狙っているファッションアイテムなどについても聞いている。
さらに、来年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』の撮影エピソードや作品に対する想いなどもたっぷりと語っている。
なお、特別版の表紙は5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が飾る。
【表紙カット】メロすぎる肌見せ冬コーデを披露した浜辺美波
表紙では、ブラウンのファーコートに薄いブルーのデニムを合わせたコーディネートを披露。ホリデーシーズンの気分を高めるブラックリボンのヘッドアクセやビジュー付きのシューズがアクセントになっている、幻想的でメロウな雰囲気の表紙となっている。
「冬と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、クリスマスが近づいて、街がイルミネーションに包まれていく様子」ということで、クリスマスに関するエピソードも聞きつつ、家での冬の過ごし方も明かしている。「イギリス旅行のときにひと目ぼれしました」という 最近買ったお気に入りのアウターや今季狙っているファッションアイテムなどについても聞いている。
さらに、来年2月6日公開の映画『ほどなく、お別れです』の撮影エピソードや作品に対する想いなどもたっぷりと語っている。
なお、特別版の表紙は5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が飾る。