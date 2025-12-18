劇場版『進撃の巨人』完結編の復活上映 「マフラーを巻いてくれてありがとう」予告映像解禁
2024年11月8日に公開された「劇場版『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACK」が、2026年1月16日より復活上映される。ドルビーシネマ版は1月9日に先行公開され、ポスタービジュアルと本予告映像が解禁された。
【動画】ミカサ「マフラーを巻いてくれてありがとう」 泣ける予告映像
背を向けたエレンの前にミカサ、アルミンたちをはじめとするかつての仲間たちが集結し、「再び、心臓を捧げよ。」という、本作品には欠かせないキャッチコピーが添えられたポスタービジュアル。また、予告映像では、ハンジが地鳴らしをする巨人に立ち向かっていくシーンや、ミカサの「マフラーを巻いてくれてありがとう」など、感動の記憶がよみがえる映像となっている。
ドルビーシネマ版は、監督・林祐一郎、音響監督・三間雅文監修のもと、新規4K上映マスターを制作。4K HDRリマスタリング&ドルビーアトモスオーディオ化によって、より先鋭な映像と音響で今まで体験したことがないような没入感を味わうことができる。
通常上映版も全国劇場にて順次上映。昨年のロングラン上映後も、再上映を希望する声が多数寄せられ、それに応える形で再びスクリーンに帰ってくる。監督・林祐一郎から、「THE LAST ATTACK 復活上映！！これも前回の映画公開時に、何度も劇場に足を運んで応援してくれたファンの皆様のおかげです。ありがとうございます！」と再上映の喜びとファンへの感謝のコメントが到着した。
『進撃の巨人』は、原作は「別冊少年マガジン」にて、2009年から2021年まで連載されていた諫山創によるダークファンタジー作品で、コミック累計発行部数が全世界で1.4億部を突破。TVアニメは2013年に放送開始となり、シリーズの最後を締めくくるTVアニメ「進撃の巨人」The Final Season完結編 (後編)が2023年11月に放送された。
＜監督・林祐一郎コメント＞
THE LAST ATTACK 復活上映！！これも前回の映画公開時に、何度も劇場に足を運んで応援してくれたファンの皆様のおかげです。ありがとうございます！しかも今回はただの再上映ではなく、映像も音響も映画のポテンシャルを最大限引き出すべく再調整しております。The Final Seasonの完結編のTHE LAST ATTACKの、、、もうよくわからないですが、さらに最新版です！より映画への没入感が高められているのは間違いありません。我々と共に何十年でも進撃を引きずっていきましょう！ぜひ、劇場で地鳴らしを追体験！！していただければと思います。
■劇場版「進撃の巨人」完結編THE LAST ATTACK情報
2026年1月9日(金)より、ドルビーシネマ先行公開！
さらに、1月16日(金)より復活上映！
■劇場情報
●1月9日 (金) ドルビーシネマ先行公開(全国10館)
北海道：TOHOシネマズすすきの
東京：新宿バルト9、丸の内ピカデリー
神奈川：T・ジョイ横浜
埼玉：MOVIXさいたま
愛知：ミッドランドスクエアシネマ
大阪：T・ジョイ梅田、TOHOシネマズららぽーと門真
京都：MOVIX京都
福岡：T・ジョイ博多
●1月16日 (金) 通常版上映
後日追って発表
