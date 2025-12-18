あだち充、スキマスイッチと19年ぶりタッグでコラボ映像 画業55周年記念で仕事場の映像初公開
漫画家・あだち充氏の画業55周年を記念し、スキマスイッチとのコラボレーションMusic Videoが公開された。スキマスイッチの代表曲の1つである「ガラナ」が起用されたほか、あだち氏の仕事場が映像として初めて公開された。
【動画】仕事場映像初公開！あだち充×スキマスイッチコラボMV
今回起用された楽曲「ガラナ」は、2006年にリリースされたスキマスイッチの8枚目のシングルで、高校競泳界をテーマにしたあだち氏原作漫画『ラフ』の実写版映画『ラフ ROUGH』の主題歌となっており、実に19年ぶりにあだち氏とスキマスイッチの再タッグが実現した。
コラボレーションMusic Videoは、H2O、緑仙、マルシィに続き第4弾となるが、『タッチ』『H2』『KATSU!』『MIX』など、あだち氏がこれまで積み重ねてきた21作品の歩みを名場面や登場キャラクターとともに振り返っていくような、総集編のような映像に仕上がっている。また映像としては初公開となる、あだち氏の作業場も登場するなど、ファン必見の映像に仕上がっている。
