佐野勇斗、モテ事情を自己分析 『Ray』初ソロ表紙でたっぷり色気まとう
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が、23日発売の女性ファッション誌『Ray』（DONUTS）2月号特別版の表紙に登場する。佐野が同誌の表紙を飾るのは初となる。
【表紙カット】色気たっぷりな佐野勇斗
佐野は、個性的なジャケットにヒョウ柄シャツを合わせたスタイリングをクールな表情でサラッと着こなし。首元にチラッと見えるゴールドアクセが色気を増幅させる一枚だ。
カバーボーイ企画では、「佐野勇斗(M!LK)が推されるワケ」と題して、ビジュアルなど外見に関する質問から、周囲とのコミュニケーションの取り方など内面に関することまで、”パーフェクト男子”を代表する佐野が老若男女問わず推されるモテ事情について自己分析した。色気をまとう表情やメガネ姿、ふと見せるギャップにも注目だ。
仕事に関するインタビューでは、 2025年11月に11周年を迎えたグループ活動についても「僕の根底には、M!LKとして高みを目指したいという目標があるのでがんばれています」という熱い想いを語った。また、来年1月8日からスタートするドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』(テレビ朝日系列)での役どころについても語っている。さらにスペシャル両面ピンナップも付属する。
なお、通常版の表紙は俳優の浜辺美波が飾る。
【表紙カット】色気たっぷりな佐野勇斗
佐野は、個性的なジャケットにヒョウ柄シャツを合わせたスタイリングをクールな表情でサラッと着こなし。首元にチラッと見えるゴールドアクセが色気を増幅させる一枚だ。
カバーボーイ企画では、「佐野勇斗(M!LK)が推されるワケ」と題して、ビジュアルなど外見に関する質問から、周囲とのコミュニケーションの取り方など内面に関することまで、”パーフェクト男子”を代表する佐野が老若男女問わず推されるモテ事情について自己分析した。色気をまとう表情やメガネ姿、ふと見せるギャップにも注目だ。
なお、通常版の表紙は俳優の浜辺美波が飾る。