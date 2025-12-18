「社会変革のために人を殺害することは法治国家で絶対許されず。刑事責任軽くすることあってはならない」山上徹也被告の裁判　検察側が「無期懲役」求刑　判決は１月２１日【安倍元総理襲撃事件】

安倍元総理を銃撃し、殺害したなどの罪に問われている山上徹也被告の裁判。検察は無期懲役を求刑しました。



（検察官）「被告人を無期懲役に処するのを相当と思料します」



求刑を聞いた後、山上徹也被告は少しうなだれた様子を見せました。



山上被告（４５）は３年前、奈良市で安倍元総理（当時６７）を手製のパイプ銃で銃撃し殺害した罪などに問われています。



山上被告はこれまでの裁判で起訴内容を認めていて、母親が旧統一教会に多額の献金をして家庭が崩壊したことで強い憎しみを抱いたと述べました。





（山上被告）「統一教会に一矢報いるというか、打撃を与えることが自分の人生の意味だと思いました」また、旧統一教会をめぐり、安倍元総理が教団の関連団体にビデオメッセージを寄せたことで「絶望感と危機感を抱いた」という内容を供述。▼安倍昭恵さん「政治家 安倍晋三が私にとってかけがえのないたった１人の家族」そして、迎えた１２月１８日の裁判。最初に代理人弁護士が安倍昭恵さんの意見陳述書を読み上げました。（安倍昭恵さんの意見陳述書）「夫の身を案じ『あなたが危険な目に遭ったらどうするの？』と聞くと『政治は命がけでやるものだ。そのときは立派なコメントを出してくれ』と言われました。そのときは『嫌ね、縁起でもない』と冗談だと思っていましたが、本当にそんな日がくるとは夢にも思いませんでした。政治家 安倍晋三が、私にとってかけがえのないたった１人の家族でした。被告人には自分のしたことを正面から受け止め、罪を償うように求めます」▼検察側は無期懲役を求刑 その理由とはそして、検察側は無期懲役を求刑、その理由についてー（検察官）「人生や社会に不満のある者が、国会議員などの要人を、手製の銃器や火薬を用いて殺害し得ることを世に知らしめた。模倣性が極めて高く、社会的影響は極めて大きい。被害者を襲撃対象に選んだ理由については、最後まで納得できる説明はなく、論理的に飛躍があると言わざるを得ない。社会を変革するために人を殺害するなどということは法治国家において絶対許されず、刑事責任を軽くすることがあってはならない」▼弁護側は最終弁論で…「安倍元総理を日本で最も影響力を持つ旧統一教会のシンパと認識」一方、弁護側は最終弁論で…「旧統一教会が社会で認められていくことに危機感と絶望感を抱いていた。安倍元総理を日本で最も影響力を持つ旧統一教会のシンパと認識していた」こう述べたうえで懲役２０年までにとどめるべきだと述べました。そして、最後に裁判長から何か述べることがあれば証言台へと言われた山上被告。すると、首を横に振りながら「ありません」とひと言述べました。判決は来年１月２１日に言い渡されます。