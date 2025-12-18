『LIAR GAME』テレ東で来年4月放送 PV解禁でナオ役は仁見紗綾・アキヤマ役は大塚剛央
テレビアニメ『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、2026年4月よりテレ東系列・BSテレ東にて放送されることが決定した。2007年放送の実写ドラマはフジテレビ系だったが、アニメはテレ東で放送する。あわせてキャスト、ティザービジュアル・PVが解禁され、カンザキナオ役は仁見紗綾、アキヤマシンイチ役は大塚剛央が務める。
【動画】心理ゲームに挑むナオ&アキヤマ！公開された『LIAR GAME』映像
公開されたビジュアルでは、人間の本質を抉る究極の心理ゲームに挑む、バカ正直の「ナオ」と元天才詐欺師の「アキヤマ」が描かれており、PVではナオ＆アキヤマのキャラクターボイスも初公開された。
『LIAR GAME（ライアーゲーム）』は、突然届けられた1億円と謎の招待状をきっかけに、女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう物語。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチだった。
鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか…人間の本質を抉る頭脳バトル＆心理サスペンス。
2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画が原作で、連載開始20周年を記念して初めてテレビアニメを制作。2007年に戸田恵梨香と松田翔太主演で実写ドラマが放送、2010年に実写映画が公開。2023年に舞台公演など、様々な形でメディア展開されている。
■仁見紗綾（カンザキナオ役）コメント
オーディションに合格したと聞いた時は驚きと喜びで頭が真っ白になり、「頑張ります」と口にした瞬間涙が溢れてしまいました。収録が始まると、必死に食らいついていく中でナオのように成長していきたい…！と強く感じるようになり、今はひたすら「バカ正直」に作品に向き合っております。たくさんの嘘に翻弄されながらも、彼女らしく懸命に生きるナオの魅力をお届けできるよう全力で演じてまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします！
■大塚剛央（アキヤマシンイチ役）コメント
かねてより親しんできた『LIAR GAME』に、まさか関わらせていただけることになるとはという驚きと、喜びの気持ちでいっぱいです。アニメーションでもこの作品の魅力を余すことなくお届けできるよう、アニメ『LIAR GAME』の一員としてアキヤマの声を全力で務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします！(アニメ公式HPの嘘は全然見破れませんでした！)
■スタッフ
原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）
総監督：佐藤雄三
監督：川野麻美
シリーズ構成・脚本：浦畑達彦
キャラクターデザイン：土屋 圭
音響監督：小泉紀介
アニメーション制作：マッドハウス
