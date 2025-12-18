庄司浩平、けだるげな“ドキッと”至近距離カット 色気を感じる瞬間語る
俳優の庄司浩平が、23日発売の『NAILEX』（カエルム）2026年2月号のメンズネイル連載に登場する。
【表紙カット】史上最高の色気を披露したDXTEEN
庄司は、ドラマ『40までにしたい10のこと』の出演で、今最も注目を集めている俳優。たくさんのクッションに囲まれて撮影した今回は、庄司の大きな腕の中に包まれているような、ぬくもりを感じるシューティングに。至近距離にドキッとするけだるげな表情をはじめ、“隙”を感じるカットが満載となっている。
インタビューでは、プライベートで訪れた旅の様子や、色気を感じる瞬間など、庄司らしい言葉で語る。圧倒的な表現力で、見る人をぎゅっとつかんで離さない8ページを届ける。
同号の表紙はDXTEENが飾り、ネイルデザインをカタログで紹介する「サロンオーダーデザイン」には星乃夢奈が登場する。
