日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。2007年日本シリーズMVP獲得のインタビューで流した涙を振り返った。

2007年春は所属球団がなく、12球団が一斉キャンプインを迎えても中村氏だけは孤独なトレーニングを強いられた。大阪・堺で練習していると、グラブを持ったファンが「手伝わせてください」と集まってきた。

「危ないから…」と断っても毎日20人くらいがやって来たという。

そして2月25日、中日と年俸400万円で育成契約を結んだ。

荒木氏は背番号205番で2軍キャンプに合流した中村氏の姿をよく覚えていた。「はたから見てると面白かった。最終的にこの人、どこまで行くんだろうって」と振り返った。

中村氏も「一番下（育成契約）から一番上（MVP）まで狙っていた」と、日本シリーズでは8安打4打点の活躍でMVPを獲得した。

そして、そのヒーローインタビューでの涙。「堺で手伝ってくれた子たちの顔がインタビューのときにバッと出た。世話になったなあと思って。そしてここに立てる関係者の力。落合（博満）さんもそうだし、チームスタッフへの感謝でぶわっと来た」と振り返った。