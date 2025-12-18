DXTEEN、史上最高の“色気”まとう ゴージャスなメンバー発案ネイルも披露
6人組グローバルボーイズグループ・DXTEENが、23日発売の『NAILEX』（カエルム）2026年2月号の表紙を飾る。
【全身カット】スマートでかっこいい！クールな表情の大久保波留
初の同誌カバーを飾るDXTEENのネイルは、それぞれが発案した、こだわりのアイデアが盛り込まれたゴージャスなデザイン。メンズネイルの常識を覆す、立体感や長さのあるジェンダーレスネイルは、ファンも思わずまねしたくなるかわいい仕上がりになっている。
さらに、今回のシューティングでは、いつものピュアなイメージとは一線を画す大人な艶感で、DXTEENの美しさが際立つビジュアルになっている。インタビューでは、来年1月9日に開催する初のアリーナ公演『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！』に向けてファン“NICO”へ向けてのメッセージも収録。DXTEEN史上、最も色気を感じる大人な12ページを届ける。
メンズネイル連載には庄司浩平、ネイルデザインをカタログで紹介する「サロンオーダーデザイン」には星乃夢奈が登場する。
