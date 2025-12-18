浜田雅功＆角田夏実、カメラ目線で2ショット 場所は大阪・住吉
パリ五輪の柔道女子48キロ級で金メダルを獲得した角田夏実が20日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】体重差122キロの相手と対決する角田夏実
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者。
浜田は開始早々「なんで住吉？遠かってんけど」と不満を口にする。向かった先で待っていたのは、パリ五輪・柔道金メダリストの角田。千葉県出身の角田に、浜田は「大阪とか関係ないでしょ？」と聞くが、昨年、角田が住吉警察署の一日署長を務めていたという意外なご縁が判明する。慣れないバラエティーロケ＆浜田との2ショットに「オリンピックより緊張します…」とガチガチの様子
今回は「一日署長でお世話になった住吉のおすすめスポットを浜田さんと巡りたい」という角田のために、「ごぶごぶ初上陸！「住吉」に来たならここは外せない！地元民のおすすめスポット巡り」と題し、“住吉”を巡る。
洋食店や住吉警察署、住吉大社を経て最後に住吉大社の中にある武道館へと移動。角田の代名詞“巴投げ”を見せてもらうことに。体重170キロの芸人・もっちが登場。角田は体重差122キロの最強の刺客と柔道対決を行うことに。果たして勝負の行方は。
【番組カット】体重差122キロの相手と対決する角田夏実
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、柔道家の角田。2021〜23年世界柔道選手権48キロ級3連覇達成、24年にパリ五輪・柔道48キロ級で金メダルを獲得するなど、48キロ級で世界のトップに君臨してきた日本女子柔道の実力者。
今回は「一日署長でお世話になった住吉のおすすめスポットを浜田さんと巡りたい」という角田のために、「ごぶごぶ初上陸！「住吉」に来たならここは外せない！地元民のおすすめスポット巡り」と題し、“住吉”を巡る。
洋食店や住吉警察署、住吉大社を経て最後に住吉大社の中にある武道館へと移動。角田の代名詞“巴投げ”を見せてもらうことに。体重170キロの芸人・もっちが登場。角田は体重差122キロの最強の刺客と柔道対決を行うことに。果たして勝負の行方は。