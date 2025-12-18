双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムに新たな絵日記を投稿しました。

【写真を見る】【 中川翔子 】「ふたごかんさつ」 “弟くん＝恐竜みたい” “お兄ちゃん＝クーイング” 「毎日癒されています」





翔子さんは「ニコニコよく笑う双子に毎日癒されています」と幸せそうなテキストと共に「2ヵ月半 ふたごかんさつにっき」と題して絵日記を投稿。いつもどおりキウイフルーツのマークを着けた弟くんと、スイカのマークを着けたお兄ちゃんを対比して描いています。









弟くんは「よく両足あげてふっきん!?みたいな動き」「そして笑う まつげが超バサバサロング うらやましい」とのこと。一方お兄ちゃんは「ママを見ながらほにゅうびん・おっぱい」「鼻をくしゃっとさせてよく笑ってくれる」と、違いがありながらも、両方の「笑う」という素敵な共通点について描写しています。









さらに声について、弟くんは「恐竜みたいなマネできない声を出して伸びしてる」と活発そうな感じで、お兄ちゃんは「何かしゃべりたそうにクーイングする」と知的な印象。















写真でも投稿されている双子の様子に、フォロワーから「今日も可愛い」「愛想の良い性格のよう」「癒されますね」「毎回可愛すぎ」「お兄ちゃんめちゃくちゃ大きく」「弟くんもお目目クリクリ」など、親しみと称賛が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】