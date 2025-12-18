¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃæ·Ñ¡ÖÃÏ¾åÇÈÆñ¤·¤¤¡×¡¡Ì±ÊüÏ¢²ñÄ¹¡¢ÊüÁ÷¸¢ÎÁ¹âÆ¤Ç
¡¡Ì±ÊüÏ¢¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤Ï18Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ê¤É¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ÏÇ¯¡¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¤Î¤¿¤á¡ËÊüÁ÷¤Ï½ÅÍ×¤À¤¬¡¢ºÎ»»¤òÅÙ³°»ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡WBC¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤òÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬³ÍÆÀ¡£ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¿²èÊüÁ÷¤ò´Þ¤á¤ÆÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¶È³¦¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î½ê´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿Áá²Ï²ñÄ¹¤Ï¡ÖÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¸ø¶¦¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ê´ë¶ÈÅý¼£¡Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È³Æ¶É¤¬¤«¤ß¤·¤á¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£