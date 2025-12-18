º£ÅÄÈþºù¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤ª¤í¤·¹õ¤¤¥³¡¼¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡×¥é¥¹¥È¥Þ¥ó»£±Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ê¡»³²í¼£¡Ê56¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝFIRST LOVE¡Ý¡×¡ÊÊ¿Ìî½Ó°ì´ÆÆÄ¡Ë¤¬24Æü¸ø³«¡¢´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡ÝFAKE¡¿TRUTH¡×¤¬28Æü¸á¸å9»þ¤«¤éTBS·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¶É·ÏÆüÍË·à¾ì¤Ç23Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÈÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¤¹¤ëº£ÅÄ¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤ª¤í¤·¡¢¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ö»£±ÆÃæ¤â¾Ð¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥É¥é¥Þ¤â±Ç²è¤â¡¢¾Ð¤¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÞ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£