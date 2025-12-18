¡È¥¦¥¨¥¹¥È47.6cm¡É¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê26¡Ë¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¢¤é¤ï¤Ê¿åÃå»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖAI¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡×°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÏÃÂê
¡¡¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã(26)¤¬17Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹162cm¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¤¤¤¦47.6cm¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï38.6kg¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£12·î1Æü¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤ÏInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î²óÉü¤Î¤¿¤á³¤³°Î¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£15Æü¤Ë¤Ïµ¢¹ñ¤·¡¢ÂÎ½Å¤¬4kgÁýÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¢¶Ú¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡¼¡×È¿¶Á
¡¡17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤¬¡¢Âçºå¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÅØÎÏ¤ÇÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ø¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡Ù¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¡¼¡¼¡×¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡ª¡×¡ÖAI¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡¢ÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë