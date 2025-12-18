いわゆる「年収の壁」をめぐり自民党と国民民主党は178万円まで引き上げることで合意しました。中継です。

■最後は自民党側が配慮

国民民主党の主張を自民党が受け入れた形で合意しました。つい先ほどから高市首相と国民民主党の玉木代表の党首会談が行われています。

午後5時ごろから、国会内で、高市首相と国民民主党の玉木代表の党首会談が始まりました。両トップの笑顔が印象的な会談となりました。

2人が交わした合意書によりますと「いわゆる103万円の壁」について「178万円」まで引き上げること。これにより納税者の8割をカバーするよう手取りを増やすことで合意しました。

この合意に向け実務者として協議をした国民民主党の古川税調会長は「自民党の配慮があった」と述べています。

国民民主党・古川税調会長

「自民党の皆様方にも私どもの主張ですね、最大限配慮いただいた形で、このような形で合意をいただくと大変感謝申し上げますし良かったと思います」

調整の途中段階では国民民主党が178万円までの引き上げを求めていた一方、自民党は168万円までは引き上げる方向で調整していて、両者の間には溝がありました。それが、最後は自民党側が配慮した形で決着しました。

■高市首相の“トップ判断”

――なぜ自民党は国民民主党に譲歩したのでしょうか？

ある国民民主党の幹部は「最後は高市首相の政治判断だった」と話しています。

自民党内には「国民民主と接近することで政権を安定させたい」という意見もあり、今後の政権運営の安定に向けた高市首相の「トップ判断」だったとの見方がでています。ある現役閣僚の1人は「連立拡大という次のステップも見据えての対応では」と話しています。

一方で、今回の両党の合意には「来年度予算案を年度内の早期に成立させる」と記載されています。野党である国民民主党が予算で協力する姿勢を示した形で、ここは国民民主党が自民党に譲った形といえます。ある政府関係者は「閣外協力のようなものだ」とも指摘しています。

ただ、今回の合意をめぐって新たに必要となる財源についてどう確保するのかなどの方針はまだ見えてきておらず、今後、説明が求められることになります。

（12月18日午後5時10分ごろ放送『news every.』より）