水谷豊と寺脇康文によるドラマ『相棒 season24 元日スペシャル「フィナーレ」』（テレビ朝日系）が、2026年1月1日に放送されると発表された。SNSでは恒例の元日スペシャルに歓声が上がる一方、“不安”を覚えた視聴者もチラホラ……。

2006年以来、毎年元日の夜にスペシャルを放送してきた『相棒』シリーズ。2026年も、杉下右京（水谷）と亀山薫（寺脇）の“黄金コンビ”によって幕を開ける。

「物語は、クリスマスに孤島のホテルで起きた連続殺人事件から始まります。レギュラーメンバーに加えて、段田安則さんや濱田マリさん、月城かなとさんなど、実力派俳優がゲスト出演します」（スポーツ紙記者）

Xは視聴者の歓喜であふれているが、一部にはこんな声も……。

《フィナーレっていうタイトル、ヒヤッとするよね》

《「フィナーレ」って言う題名が嫌です…終わらないですよね？？題名で不安になります》

《フィナーレってタイトルなのか、元旦特別編がこれでフィナーレなのか、どちらの意味だろう》

タイトルで使われた「フィナーレ」という5文字が注目されたようだ。

「この言葉からシリーズや元日スペシャルが終わるのではないかと感じた人もいたようです。2000年にスタートした『相棒』は25周年という節目を迎えました。人気は根強いですが、多くの視聴者にとって今後の行方も気になるのでしょう」（芸能記者）

警視庁の刑事・杉下右京とその相棒が数々の難事件を解決していく同シリーズはテレビ朝日を代表する作品の一つ。近年、同社のドラマは大きな変化に見舞われているという。

「2006年に始まった渡瀬恒彦さん主演のドラマ『警視庁捜査一課9係』の後継で井ノ原快彦さん主演の『特捜9』は2025年6月をもって終了し、2012年から続いた米倉涼子さん主演の『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』も2024年12月の映画『劇場版 ドクターX FINAL』をもって幕を閉じました。直近でも、2014年から天海祐希さん主演でシリーズ化された『緊急取調室』が2025年12月26日公開の映画『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』で完結することが決まっています。

10年以上人気を博したドラマの終了ラッシュが続くなか、『相棒』にはいつまでも続いてほしいという期待とともに、終わるのではないかという不安がまとわりついています」（同前）

まだまだお茶の間は“右京さん”を手放したくないようだ。