バカ正直の「ナオ」と元天才詐欺師の「アキヤマ」が描かれたティザービジュアル第2弾

TVアニメ「LIAR GAME（ライアーゲーム）」が2026年4月からにて放送開始されることが明らかになった。放送局はテレ東系列・BSテレ東。

「LIAR GAME（ライアーゲーム）」は、2005年から2015年に雑誌「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍氏のサスペンスマンガ。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで展開され、今回TVアニメ化される。アニメ制作は「葬送のフリーレン」や「チ。 ―地球の運動について―」などを手掛けたマッドハウスが担当する。

今回ティザーPVおよび、人間の本質を抉る究極の心理ゲームに挑む、バカ正直の「ナオ」と元天才詐欺師の「アキヤマ」が描かれたティザービジュアル第2弾が公開された。ティザーPVではナオ＆アキヤマのキャラクターボイスも初公開されている。

【TVアニメ『LIAR GAME』ティザーPV】【イントロダクション】

突然届けられた1億円と謎の招待状──。

女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。

他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。

そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。

鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。

嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。

人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

TVアニメ「LIAR GAME」キャラクター＆キャスト第1弾発表

カンザキナオ

CV：仁見紗綾

人を信じやすいお人好しの大学1年生で、“バカ正直のナオ”と呼ばれるほどの正直者。騙されて泣きを見ることも多いが、本来は表情豊かで朗らかな性格をしており、意志が強く行動力にも溢れている。ライアーゲームに巻き込まれたことをきっかけに、元天才詐欺師のアキヤマを頼ることに。

アキヤマシンイチ

CV：大塚剛央

悪徳ネットワークビジネス集団を壊滅させた事件により、詐欺罪で服役していた元天才詐欺師。超名門・帝都大学で心理学を専攻し、大学院を修了した経歴を持つ。ライアーゲームに巻き込まれたナオを放っておけず、ゲームに参加。怜悧な頭脳と的確な判断力、そして大胆な策で、対戦相手に挑んでいく。

キャストコメントも到着！

【仁見紗綾さん（カンザキナオ役）】

オーディションに合格したと聞いた時は驚きと喜びで頭が真っ白になり、「頑張ります」と口にした瞬間涙が溢れてしまいました。

収録が始まると、必死に食らいついていく中でナオのように成長していきたい……！

と強く感じるようになり、今はひたすら「バカ正直」に作品に向き合っております。

たくさんの嘘に翻弄されながらも、彼女らしく懸命に生きるナオの魅力をお届けできるよう全力で演じてまいります。

どうぞ、よろしくお願いいたします！

【大塚剛央さん（アキヤマシンイチ役）】

かねてより親しんできた「LIAR GAME」に、まさか関わらせていただけることになるとはという驚きと、喜びの気持ちでいっぱいです。

アニメーションでもこの作品の魅力を余すことなくお届けできるよう、アニメ「LIAR GAME」の一員としてアキヤマの声を全力で務めさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします！

（アニメ公式HPの嘘は全然見破れませんでした！）

TVアニメ「LIAR GAME」

2026年4月からテレ東系列・BSテレ東にて放送開始！

スタッフ

原作：甲斐谷忍（集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊）

総監督：佐藤雄三

監督：川野麻美

シリーズ構成：浦畑達彦

キャラクターデザイン：土屋圭

サブキャラクターデザイン：横山愛

色彩設計：中内照美

美術ボード：上野秀行

美術設定：杉山晋史

撮影監督：畑中宏信

VFXスーパーバイザー：加藤道哉

編集：塚常真理子

音楽：菅野祐悟

音響監督：小泉紀介

音響効果：山谷尚人

音響制作：Bit grooove promotion

アニメーション制作：マッドハウス

【CAST】

カンザキナオ：仁見紗綾さん

アキヤマシンイチ役：大塚剛央さん

【ORIGINAL】

集英社ヤングジャンプ コミックスDIGITAL刊

「LIAR GAME」1～19巻 発売中

著：甲斐谷忍氏

本作の音楽を担当する菅野祐悟氏のコメントも到着。

【菅野祐悟氏 コメント】

実写版「ライアーゲーム」は金字塔のように存在し、中田ヤスタカさんの音楽が今も鮮明に思い出されます。

僕はまず原作漫画を読み直し、実写とは異なる新たな「ライアーゲーム」の世界を音楽で築こうと試みました。

人間の裏と表、嘘と真実、光と影。

その狭間で揺れる心の葛藤を旋律とリズムに込めました。

菅野祐悟氏

TVアニメ「LIAR GAME」4月放送決定記念、キャスト直筆サイン入りポスタープレゼントキャンペーン開催

TVアニメ「LIAR GAME」が4月から放送決定したことを記念して、キャスト直筆サイン入りポスターが抽選で3名に当たるXフォロー＆リポストキャンペーンが開催される。

【プレゼント賞品】

・仁見紗綾さん（カンザキナオ役）＆大塚剛央さん（アキヤマシンイチ役）直筆サイン入り TVアニメ「LIAR GAME」B2番宣ポスター第1弾（3名）

応募期間：12月28日23時59分まで

応募方法：TVアニメ「LIAR GAME」公式 Xアカウントをフォロー後、公式Xから投稿されたキャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選でプレゼント賞品が贈られる。

【注意事項】

・本プレゼントの応募にはXアカウントが必要です。

・抽選時にアカウントが凍結・削除されている場合、または当アカウントのフォローを解除されている場合、アカウントを非公開設定にしている場合は対象外となります。

・応募はお1人様おひとつのアカウントからに限らせていただきます。

・お1人の方による複数のアカウントからご応募があった際には無効にさせていただきますので、ご了承ください。

・当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします。当選者以外への連絡はございませんのでご了承ください。

・賞品の発送は2026年1月以降を予定しています。

・プレゼントの発送先は、日本国内に限らせていただきます。

・当選の権利及びプレゼントを第三者へ譲渡・換金・転売することはできません。オークション等への出品もご遠慮ください。

・ご提供いただいた個人情報は賞品の発送以外の目的では利用いたしません。

(C)甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会