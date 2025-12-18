Image: Shutterstock

2025年6月17日の記事を編集して再掲載しています。

不正利用するほうが悪いに決まってるとはいえ、なんで100回以上もセキュリティをパスできちゃうのか…。

アメリカ司法省は6月10日、客室乗務員になりすまして6年間にわたり、100便以上もの航空便に無料で不正搭乗していた男に対し、有線通信不正行為と、虚偽の理由で空港の保安区域に侵入した罪で、有罪判決が下されたと発表しました。

異なるIDを使い分けて搭乗券予約

司法省によると、タイロン・アレクサンダー被告（35）は、2018年から2024年にかけて、航空会社の従業員専用予約サイトを利用し、実際には勤務していない航空会社の客室乗務員を装って、無料で航空券を取得していました。

予約の際には、申請フォームにパイロットまたは客室乗務員のいずれかを選択し、勤務先の航空会社名、採用日、ID番号を入力する必要がありましたが、被告はこの手続きの中で7つの異なる航空会社に勤務していると偽り、約30個のID番号と採用日を使い分けて申告していたとされています。

この手口を使って、ある航空会社1社で34回にわたって航空券を無料で予約し、さらに他の3社でも同様の手口を用いて不正に搭乗を繰り返しました。最終的には、合計120便以上の航空券を無料で不正入手していたとされています。

被害を受けた航空会社名は公表されず

NBCニュースによると、裁判資料には、被告がテキサス州ダラスに本社を置く航空会社に勤務している（またはしていた）と記載されているそうです。

ダラスを拠点とする航空会社には、旅客便を運航するサウスウエスト航空やアメリカン航空、貨物やチャーター便を手がけるアメリスター・ジェット・チャーターやフレックスジェットなどがあります。

被告は2015年にその「ダラスに本社を置く航空会社」で働き始めたとされていますが、在籍中に客室乗務員やパイロットを勤めたことはなかったといいます。

司法省によると、事件の捜査にはアメリカ運輸保安局（TSA）も加わったとのこと。被告の巧妙な手口に巻き込まれた航空会社の名前は公表されていないとのことですが、企業側からしたら「うちのセキュリティは穴だらけ」といっているようなものなので、恥ずかしいから名前を出したくないってなるのはわかります。

不正を見抜けなかった今回の件に加え、全米各地の航空交通管制センターで頻発している通信障害なども相まって、航空業界にとっては厄年みたいになっていますね。

高所恐怖症の訳者は、無料どころかお金を積まれても飛行機には乗りたくありません。いや、やっぱり金額は要相談で…。