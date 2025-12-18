さんま、コロチキのコンビ結成秘話に笑い崩れる 一度断ったナダルが翌日…
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズ(ナダル、西野創人)が、20日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』(毎週土曜15:00〜)にゲスト出演する。
コロコロチキチキペッパーズ(ナダル、西野創人)
今回のゲストは結成13年目、コロコロチキチキペッパーズ。コロチキの芸能履歴書ボードをもとに、結成4年目でキングオブコント王者に輝いたコンビの活動を振り返る。
18歳でNSC大阪校に入学した西野創人は、当時25歳の年上の同期で、「生き様がおもろすぎる」と思ったナダルにコンビ結成を持ち掛けたと告白。すでに別のコンビを組んでいたナダルから「いまの相方と天下を取る」と断られるものの、翌日、ナダルから「昨日の誘い、まだ有効?」と電話が…。なんと、ナダルはその日に相方から解散を告げられ、コロチキのコンビ結成にいたったというエピソードに、さんまは笑い崩れる。
(C)MBS
