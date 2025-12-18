キタ！ キタ！ キターーーッ！【ユニクロ】大人のワードローブに入れたい「新作アイテム」

コーデにマンネリを感じたら、旬なシルエットのアイテムを取り入れるのがおすすめです。冬のおしゃれをアップデートしたい大人世代は【ユニクロ】の「新作アイテム」をチェックしてみて。今回はトレンド感がありながら、40・50代が求める品の良さや着まわしやすさを両立できそうな、カーディガンとジーンズを厳選しました。

旬のショート丈で大人の抜け感をプラス

【ユニクロ】「スムースコットンVネックショートカーディガン」 \3,990（税込）

腰に軽くかかる短すぎない絶妙な丈感のカーディガン。ボリュームパンツやロングスカートとも好バランスにまとまりそうです。公式サイトによると「やわらかく、肌ざわりのよいコットン100%素材」で、春まで着られるのも高ポイント。カジュアルにもきれいめにも着まわせます。

体型カバーしながら脚長見えも両立

【ユニクロ】「EZY ワイドストレート ジーンズ」 \4,990（税込）

伸縮性がありスウェットパンツのように楽な穿き心地で、筆者もヘビロテしているEZYシリーズの新作。ゆったりとしたストレートで脚のラインは拾いにくいものの太すぎず、絶妙なシルエットが魅力的。冬のワードローブに1本あると重宝するかも。12月下旬発売予定。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

Writer：licca.M