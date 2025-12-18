佐野勇斗「根底にはM!LKとして高みを目指したいという目標がある」グループ活動への思いとは「Ray」初表紙飾る
【モデルプレス＝2025/12/18】M!LKの佐野勇斗が、12月23日発売の雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）2026年2月号の特別版表紙に登場。佐野が同誌で表紙を飾るのは、今回が初となる。
また、カバーボーイ企画では、「佐野勇斗（M!LK）が推されるワケ」と題して、ビジュアルなど外見に関する質問から、周囲とのコミュニケーションの取り方など内面に関することまで、パーフェクト男子を代表する佐野が老若男女問わず推される“モテ事情”について自己分析。色気をまとう表情やメガネ姿、ふと見せるギャップなどが掲載さえている。さらに仕事に関するインタビューでは、2025年11月に11周年を迎えたグループ活動についても「僕の根底には、M!LKとして高みを目指したいという目標があるのでがんばれています」という熱い想いを語った。さらに、2026年1月8日からスタートするドラマ「おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−」（テレビ朝日系列）での役どころについてもは話している。
【写真】27歳人気アイドル「特徴捉えてる」似顔絵持ったほっこり2ショット
◆佐野勇斗「Ray」表紙初登場
佐野は初表紙を飾る今回、個性的なジャケットにヒョウ柄シャツを合わせたスタイリングをクールな表情でサラッと着こなし。首元にチラッと見えるゴールドアクセが色気を増幅させる1枚となっている。
◆通常版表紙は浜辺美波
今号の通常版表紙は、浜辺美波。2023年4月号の初表紙から約2年半ぶり、2度目のカバーガールを務めた。表紙では、ブラウンのファーコートに薄いブルーのデニムを合わせたコーディネートを披露。ホリデーシーズンの気分を高めるブラックリボンのヘッドアクセやビジュー付きのシューズがアクセントになっている、幻想的でメロウな雰囲気の表紙となった。
カバーガール企画は「浜辺美波のメロい冬。」。表紙カットにも採用されたファーコートスタイルや、白のニットマフラーなど、この季節ならではのふわふわ素材をまとったメロすぎる浜辺をたっぷりと掲載。「冬と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、クリスマスが近づいて、街がイルミネーションに包まれていく様子」ということで、クリスマスに関する話を聞きつつ、家での冬の過ごし方も語っている。
そして、「イギリス旅行のときにひと目ぼれしました」という最近買ったお気に入りのアウターや今季狙っているファッションアイテムなどについてもトーク。2026年2月6日公開の映画「ほどなく、お別れです」の撮影エピソードや作品に対する想いなどもたっぷりと話している。（modelpress編集部）
