天皇杯

バレーボールの天皇杯・皇后杯全日本選手権大会ファイナルラウンドは14日、東京体育館で男子準々決勝が行われ、東レ静岡戦でSTINGS愛知の選手1名が他の選手と異なるデザインのユニホームを着用して出場していたことが判明した。日本バレーボール協会（JVA）は17日、競技規則違反としてチームにけん責処分を科したと発表。試合結果は変更されず、ファンを騒然とさせている。

違反はバレーボール6人制競技規則第4条第3項第1号に該当。「ジャージ、パンツ、ソックス、の色とデザインは（リベロを除き）チームで統一されていなければなない」に違反していた。しかし、大会実行委員会が審議し、同規則内の第6条4項「棄権と不完全なチーム」には該当しないと判断したため結果を維持。JVAは発表内で「ファン、関係者の皆さまにはご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。今後は、大会本部として再発防止策を講じてまいります」とした。

試合は3-2でSTINGS愛知が東レ静岡に勝利。JVAは公式Xでも同様に発表。ファンからは驚きの声が上がった。

「うん？ 昨シーズンの着てた？」

「見てわからないレベルのユニフォームって事？」

「なかなか珍しい違反行為だな」

「違反？？え？なに？こわ、、と思って見に行ったらユニが違うってなんだ？？？？そんなことあるん」

「このような事例どうしたら起こるの？」

「準々見てたけど全く気づかなかったよ、、誰の何が違ったんだ？」

STINGS愛知は20日に行われる準決勝でウルフドッグス名古屋と対戦する。



（THE ANSWER編集部）