12月31日・大晦日にかけての天気と気温の傾向です。この先は太平洋側でもたびたび雨が降るでしょう。20日(土)から21日(日)は低気圧や前線の影響で九州から北海道にかけて雨が降りそうです。24日(水)から25日(木)も広く雨が降り、雨のクリスマスとなるでしょう。その後も天気は短い周期で変わる見込みです。この先も高温傾向は続きそうです。

20日〜21日は広く雨 24日〜25日も再び雨

19日(金)は北海道から九州にかけて晴れる所が多いでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の元や感染症にご注意ください。東海や九州など一部でにわか雨がありそうです。



20日(土)から21日(日)にかけては前線や低気圧が列島を通過するでしょう。20日(土)は九州から関東で雨が降り出し、21日(日)は九州から北海道にかけて広く雨が降りそうです。前線通過時は本降りの雨となるでしょう。



その後も天気は短い周期で変わります。24日(水)から25日(木)は再び低気圧や前線が列島を通過し、九州から東北にかけて広く雨が降るでしょう。北海道でも雨や雪の降る所がありそうです。クリスマスイブやクリスマスのお出かけは雨具が必要になりそうです。

年末にかけて高温傾向に

この先も寒気の影響は弱く、この時期としては高温傾向が続くでしょう。



気象庁は今日18日、北海道から九州北部にかけて「高温に関する早期天候情報」を発表しました。これは、その地域で、その時期としては10年に一度レベルの高温が予想されるときに発表されるものです。12月24日(木)頃からもかなりの高温となる予想です。



この時期としては朝の冷え込みは弱い日が多く、日中の寒さも控えめの日が多くなるでしょう。

年の瀬も天気は短い周期で変化

26日(金)は広く晴れますが、27日(土)は九州から近畿で雨が降りだし、28日(日)は九州から東北にかけて雨が降るでしょう。29日(月)から31日(水)大晦日にかけては北海道の日本海側から北陸では雪や雨が降りそうです。



気温は引き続き高温傾向ですが、27日(土)は東京都心で最高気温が9℃と厳しい寒さになるでしょう。日によって気温の変化がありそうです。体調管理にご注意ください。