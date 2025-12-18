開店前から行列ができるとある専門店。皆さんのお目当てはというと…。



「シナモンロール大好で、ぜひ食べてみたいと思って」



ここは、11月にオープンしたばかりのシナモンロール専門店。



バラエティ豊かなラインナップと1日300個限定というプレミア感から、オープン当初は購入まで100分待ちとなり、1か月たった今でも連日完売という人気ぶり。





一方、こちらは静岡市葵区にあるカフェ。店の看板メニューは、あふれるほど具材が乗ったベーグルサンド。気になるその味は…。（客）「食感がパリっとして中の生地もモチモチしてる」「エブリィライフ」はパン好きにはたまらない。2025年にオープンした人気パンの専門店に注目。そのおいしさの秘密を調査します。まずは、静岡市駿河区中田に11月オープンしたばかりのシナモンロール専門店「ベイク・ア・ホリック」。バラエティ豊かなラインナップは全部で11種類。一日300個の限定販売ということで、連日、昼過ぎには売り切れてしまう大人気ぶり。というのも、ここは今、全国に続々と出店して話題沸騰の岡山発のクラフトドーナツ「ブランケットドーナツ」が手掛ける姉妹ブランドなのです。その1号店が静岡に出店ということで、オープン前から注目されていた店なのです。（客）「オープンの時にすごく並んでいると聞いたので、30分くらい待とうかな…」（客）「普通のパン屋さんとはちょっと違うのかな。せっかくなら食べたいなと思って…」店内では開店に向けて仕上げの真っ最中。（ベイク･ア･ホリック静岡店 尾粼 知美さん）「（連日完売は）ありがたい。こんなに並んでくれると思わなかった」そして午前11時にオープン。この日も開店と同時に飛ぶように売れていきます。1時間ほどでショーケースはこの状態に…。一番人気はこの「プレーン・シナモンロール」。（ベイク･ア･ホリック静岡店 尾粼 元治さん）「香りが良くてバターふんだんに使ってるし、ふわふわともちもちが一緒になって、毎日でも食べられるように配合している…」初めて購入したというこの人は…。（客）「シナモンの香りが強くて生地ふわふわ空気が全体的に入っている。あとは甘さも控えめなので意外と朝にも食べやすいかもしれない」そして、これは「クリームチーズ＆ストロベリー」。プレーンシナモンロールに濃厚なチーズクリームを合わせ、さらにストロベリーソースの甘酸っぱさがアクセントの一品。気になるその味は…津川さん！食べて感想をお願いします。（津川 祥吾 アンカー）「…シナモンが…いい香り…」さらに、クリームチーズとブルーベリーソースが絶妙なハーモニーを醸し出す「クリームチーズ＆ブルーベリー」。こちらは増田さん、食べて感想をお願いします。（コメンテーター 弁護士 増田 英行 氏）「…シナモンの香りがすごくいいです…そんなに甘くない…シナモンロールというと甘いイメージがありますが…」オープンからまもなく1か月ですが、今も連日完売が続く大注目のシナモンロール。お買い求めは午前中がおすすめです。続いては、静岡市葵区駒形通に3月 オープンした「トポロジーコーヒー」。1階はコーヒーやアルコールが楽しめるカウンタースタイルで、2階は大きな窓から日差しが差し込む居心地のいいカフェです。そんな店の看板メニューが…。具だくさんのベーグルサンドです。（客）「ベーグルが食べたくて、どの店がいいかな…ここがぱっと浮かんだので」（客）「もともとベーグル好きでいろいろ食べるけど、食感もいいし、ほかの素材も負けない感じで食べやすい」これがオーナーの鶴見さん。コーヒー店で働いていた経験を生かして自分の店を始めるにあたり、ベーグルサンドで勝負することにしたといいます。（トポロジーコーヒー 鶴見 祐亮さん）「うちのベーグルに関しては、本当に食感がよくて外側がパリッとして、中がベーグル本来のもちっとした食感…」店一番の人気メニュー「ベーコンエッグチーズ」を作っていただきました。温めたベーグルにクリームチーズをたっぷり塗ったら、ベーコンと卵、チェダーチーズを蒸し焼きにしてトッピング。味付けは…塩とコショウだけです。お客さんの反応は…。（客）「ベーグルはカリカリして、中のエッグとかの焼き加減もすごくいいのでおいしい」（トポロジーコーヒー 鶴見 祐亮さん）「クリームチーズを使うと、滑らかさとしっとりさがでる。チェダーチーズのコクもベーコンと卵と相性がいい。『一番おいしいヤツ』と言っていつも提供している」そして、鶴見さんがベーグルとの組み合わせでおすすめだと言うのが…ビール。（トポロジーコーヒー 鶴見 祐亮さん）「当初は、ベーグルに対してお酒を組み合わせる発想はなかった。僕の中でも新発見というか、これは客が作ってくれた文化なのかなと思う」ベーグルサンドは、季節限定メニューも含めて何と18種類から選ぶことができます。これは「アボカドとかぼちゃのクラッシュナッツ」。カボチャとクリームチーズのペーストを大胆に使い、アボカドスライスもたっぷり…。そして、クラッシュナッツを振りかけ、そこにハチミツを垂らします。（トポロジーコーヒー 鶴見 祐亮さん）「カボチャの甘みとアボカドのまろやかさ…ナッツのローストした香ばしさと蜂蜜の甘さ…けっこう新感覚かなと思う」そして、今だけの限定メニューが「焼きリンゴとベーコンのチェダーチーズ」。（トポロジーコーヒー 鶴見 祐亮さん）「リンゴを焼くことが、僕の中では特別感があって、それとベーコンを合わせたらおいしいだろうな…というイメージで作った。ベーコンの塩みとリンゴの爽やかな酸味と甘さに、コクのあるチェダーチーズをかけることで、味がしっかりまとまる…」さらに、鶴見さんが個人的に一番おすすめだというのが…。（トポロジーコーヒー 鶴見 祐亮さん）「これが『ツナジンジャーエッグチーズ』です」ツナと、すりおろしたショウガ、クリームチーズを和えたペーストを大胆に使い、目玉焼きとチェダーチーズで食べ応えも十分な「ツナジンジャーエッグチーズ」。（トポロジーコーヒー 鶴見 祐亮さん）「正直、おとな向けの仕上がりになります。食べ応えが出るしツナってこんなにおいしくなるんだという個人的な感動もあって、全メニューの中でもトップレベルで好きです」この人も「ツナジンジャーエッグチーズ」に魅せられたひとり…。（客）「普通にベーグルにツナが入っているだけかなと思っていたけど、もう一回食べたくなるというか、（ジンジャーは）意外とそんな意識するほど嫌な感じはなく、印象に残るくらいのおいしさだった」オーナーのこだわりが詰まった食べ応え十分のベーグルサンド。一度たべたら虜になること間違いなし。足を運んでみてはいかがでしょうか。