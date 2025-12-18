18日、12月補正予算案を発表した静岡市の難波市長。一般会計で約94億円の補正予算のうち60億円を占めるのが、国から交付される重点支援地方交付金を活用した「物価高対策」です。



（静岡市 難波市長）

「交付金をいただいているので、これを活用して出来るだけ早く対策を実施したい」



静岡市が主な物価高対策として実施するのが「プレミアム付きデジタル商品券」。これまでにも2024年と2025年、「しずトク商品券」という名称で、お得なデジタル商品券を発行していて、今回で3回目の実施となります。





事業費はすべて国からの交付金で賄われますが、「おコメ券」などではなく、「デジタル商品券」を選択した理由について難波市長は…。（静岡市 難波市長）「事務費の問題ですね。デジタル商品券は10％が事務費になる。紙の商品券は20％ぐらいかかる。事務費が下がる分、市民に行き渡る口数が増えるのでデジタルにしています」2026年4月から利用が始まる静岡市のプレミアム付きデジタル商品券は、1口5000円で1万円分の買い物ができて、プレミアム率は100％。1人2口まで申し込みできるため最大で1万円分、お得に買い物することができます。発行口数は67万口で、応募者に必ず1口は行き渡るということです。過去に実施した「しずトク商品券」は2万円で2万5000円分の買い物ができる「プレミアム率25％」でしたが、難波市長は「前回は『消費の喚起』という面もあったが、今回は市民生活の下支えのために実施する」と話しています。（静岡市 難波市長）「今回は消費喚起ではなく市民生活に直結する物価高騰対策。100％のプレミアム率で5000円を出してもらって5000円を上乗せする形が事務的にも良い」家計を苦しめる物価高騰が続く中での今回の事業となりますが、”デジタル商品券”による実施について市民はどのように感じているのでしょうか。（静岡市民）「おコメ券は僕は米を食べるからありがたいけど、用途が限定されちゃうから色々使えるデジタル商品券の方がいいかなと。食料品とか高いからありがたい。少しでも安く買えるならいいかなと思います」（静岡市民）「5000円で1万円分使える？めっちゃいいですね。最近だと米が高かったのもあるし、子どもがジュースを飲んだりするので困りましたね」一方で、過去に実施した際には高齢者などから「スマートフォンによる手続きができない」という意見も。これまでの商品券はデジタルのみの発行でしたが、そうした声を受けて「75歳以上でデジタル商品券の利用が難しい」場合は、別途 手続きをすれば紙の商品券5000円分を受け取ることができるということです。また、前回同様、家族による「代理申し込み」も可能です。国の交付金を活用したそのほかの「物価髙対策」としては、2026年1月以降の小中学校の給食費値上がり分を交付金で賄い保護者の負担を無くすほか、子育て世帯に対する支援として0歳から高校生までの子ども1人あたり2万円を支給するということです。物価高対策による対応が”喫緊の課題”となる中、自治体では使い勝手の良い「デジタル商品券」を発行する対応が相次いでいます。