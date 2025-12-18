夕方からお得に遊べる！神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「3時からチケット」

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールにて、平日午後3時以降の入館がお得になる「3時からチケット」が販売されます。

2026年1月13日(火)から2月27日(金)までの期間中、こども（1歳〜小学生）のチケットが半額となる特別なキャンペーンです。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「3時からチケット」

期間：2026年1月13日(火)〜2月27日(金)の平日

※2月26日(木)は全館休業日

時間：午後3時以降の入館

価格：こども(1歳〜小学生) 1,000円(税込)

※通常価格2,000円

※障がい者割引との併用不可

購入方法：公式ホームページより事前購入（入館7日前10:00〜）

平日の夕方から、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールをお得に楽しめるチケットが登場。

午後3時以降に入館する1歳から小学生までのお子様を対象に、通常価格の半額でチケットが提供されます。

遅めの時間からの入館でも、「ミュージアム」エリアに加え、別館「バイキンひみつ基地」や屋外の「レールトレインSLマン」など、すべてのエリアを利用可能。

学校や幼稚園が終わった後の時間を使って、充実したひとときを過ごせます。

ステージ「ぐるぐるMIX！アンパンマンたいそう」

ミュージアム内では、アンパンマンたちが登場するステージを開催中。

元気いっぱいに体を動かして楽しめます。

キャラクターグリーティング

憧れの仲間たちと触れ合えるキャラクターグリーティングも実施。

大好きなキャラクターとの記念撮影は特別な思い出になります。

バイキンひみつ基地

ばいきんまんが作ったメカがいっぱいの「バイキンひみつ基地」。

のぼったりジャンプしたりと、体を使って思いっきり遊べるエリアです。

レールトレインSLマン

屋外エリアでは、みんなを乗せて走る「レールトレインSLマン」が運行中。

風を感じながらの列車旅を楽しめます。

※天候により運休の場合あり

午後3時からでもたっぷりと遊べるコンテンツが満載。

お得なチケットを活用して、アンパンマンたちとの楽しい時間を満喫できます。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「3時からチケット」の紹介でした。

