日本テレビは１８日、来年２月１６日（午後６時半ゴング）に後楽園ホールで「有田哲平の日テレプロレス噺２」を開催することを発表した。

このイベントは、日テレプロレスアーカイ部として往年の名勝負をイベントやＹｏｕＴｕｂｅで展開する日テレスポーツと大人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】』の強力タッグ第２弾になる。

今年９月の第１弾では、チケットが追加販売分まで完売し約１４００人の超満員札止め。芸能界随一のプロレスファン有田哲平による試合や選手の背景を捉えた深いトークといまだに色あせない名勝負映像に、場内からは試合を生観戦しているかのごとくのコールと歓声が鳴り響いた。

そして、今回も格闘技の聖地・後楽園ホールで、日本テレビに眠るプロレスの膨大な名勝負の中から、有田が前回以上に全力で厳選した秘蔵映像を上映！タッグパートナー福田充徳を聞き手に従え、有田ならではの独自視点でプロレスを熱く語り尽す。日本テレビは「時空をこえて甦る！激熱のプロレスウォッチパーティー！興奮のるつぼとなる“有田ワールド”にご期待ください」と告知していた。

◆第２弾へ向け有田哲平のコメントは以下の通り。

「前回のイベントは、僕の『有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ！！】』というＹｏｕＴｕｂｅと日本テレビさんのコラボということで、日テレさんが持つ貴重なプロレスアーカイブの中から、僕が選んだ名勝負を語って、実際にそれをみんなで見るという“プロレスウォッチパーティー”をやらせていただきました。映像だからこそ、解釈も感想もその場で自由に語れて、皆さんも緊張せずにあんなに声を出して熱く盛り上がれたのかなと思うと、シンプルなイベントですが、“発明”だと感じました。みんなで一緒にもう一度試合を見て盛り上がれるというのは、プロレスならではだと思うんですよね。プロレスファンは心の中にそれぞれの名勝負があると思うんですが、会場のスクリーンにどの試合を見るか出た瞬間に、みんなが“うっ”となるのを見て、「あ、みんなも好きなんだ」という発見もあり、ひとりでこっそり心の中に溜めていた名勝負を、後楽園ホールという場所に集まった皆さんと分かち合える喜びも大きかったです。本当に楽しかったですし、浸りましたね。

２月１６日に開催する第２弾の『有田哲平の日テレプロレス噺２』に向けて、次はどの試合を見るかを日テレさんと話し合いながら厳選していますが、僕は当日まで“アーカイブ断ち”しているんです。思い出はそのままに、後楽園ホールで皆さんと同じ新鮮な気持ちで楽しみたいと思っています。イベントが終わったあとに「有田と一緒に“あの試合”を見たんだよ」と言ってもらえるようにただいま厳選しているので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います！」

◆第２弾へ向け福田充徳のコメントは以下の通り

「前回は、現役のレスラーの方が出てくるわけでも、その当時戦った方に今あらためて話を聞くわけでもなく、ただただ有田さんがしゃべって、選手の表情や駆け引きから「多分こういうことよ」と解きほぐしていく。その“見る角度”が変わると、名場面の見え方も全然違う。「なるほど、これはそうか、だからこんなことになってんのか」と膝を打つ連続で、めちゃくちゃ面白いイベントでした。会場は盛り上がりすぎというくらい盛り上がって、プロレス知識が浅い僕でも本当に楽しかったので、プロレス入門編で来られる方も、「プロレスってこういう見方をするんだ」というのが分かりやすくて、すごく楽しめると思います。

第２弾の『有田哲平の日テレプロレス噺２』、僕は出演者でもありますけど、すでにワクワクしていますし、誰よりも一番楽しみたいと思っています。当日まで、どの試合を見るんだろうと想像しながら過ごすのも含めて、今からとても楽しみです。２月１６日、みなさんぜひ後楽園ホールでお会いしましょう！」