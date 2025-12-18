シリーズ初のミュージカルムービー！『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』

ソニー・クリエイティブプロダクツから、劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』が、2026年3月27日に公開されます。

今作はシリーズ初となるミュージカル要素が満載で、10曲以上の楽曲をみんなで合唱できる体験型ムービーとして登場。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」

公開日：2026年3月27日(金)

上映時間：約63分

公開場所：ヒューマントラストシネマ渋谷、全国のイオンシネマほか

原作：「汽車のえほん」ウィルバート・オードリー

ソドー島の音楽祭を舞台に、トーマスと仲間たちがトラブルを乗り越えて奮闘する姿が描かれます。

島中の照明が壊れてしまうという中止の危機の中、機関車たちが力を合わせるドラマティックな物語を展開。

ケニア出身のニアと一緒に歌声を響かせる、春らしく賑やかなミュージカルムービーが展開されます。

映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島

「歌で心と心をつなぐよ」というメッセージが込められた、躍動感あふれるワンシーン。

音楽が大好きな女の子のタンク機関車ニアとトーマスが、音楽祭を成功させるために立ち上がります。

豊かな歌声がソドー島中に響き渡るような、感動のクライマックスに期待が高まります。

トーマスとニアが楽しそうに歌う姿が捉えられた場面写真。

劇中では「トップハム・ハット卿のオペラ」や「ソルティの舟歌」など、多彩なステージが用意されています。

ワクワクが止まらない音楽祭の様子が、鮮やかな色彩で表現されています。

美しい音を出すクリスタルを見上げる、幻想的なシーンの一コマ。

ソドー島のあちこちに作られたステージを巡る、冒険心をくすぐる演出が散りばめられています。

音楽がいっぱいの世界観が、子どもたちの想像力を広げます。

音楽祭に欠かせない蒸気オルガンを運ぶ、力強い機関車たちの様子。

照明トラブルという困難に直面しても、諦めずに前を向くトーマスたちの絆が描かれています。

秘密のサプライズ・ステージに向けて準備を進める、緊迫感と期待感が入り混じる場面です。

仲間たちと心を一つにして合唱する、映画ならではの豪華なシーン。

10曲以上の劇中歌は、劇場に足を運ぶ子どもたちも一緒に歌える楽しい仕掛けとなっています。

トーマスたちと一緒に音楽祭の出演者になったような、没入感を味わえること間違いありません。

原作出版80周年という記念すべき節目にふさわしい、スケールの大きな物語。

世代を超えて愛され続けるトーマスが、新たな表現であるミュージカルで魅了します。

春の公開に向け、全国の劇場に元気いっぱいの歌声が届く日が待たれます。

トーマスと仲間たちが届ける、心温まる歌と勇気の物語に期待が集まります。

困難を乗り越えて一つの大合唱へと繋がるクライマックスは、映画館の大スクリーンでこそ体験したい圧巻のシーン。

2026年春、ソドー島の音楽祭で繰り広げられる奇跡のステージに注目です。

ソニー・クリエイティブプロダクツ「映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島」の紹介でした。

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.

