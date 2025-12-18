青木マッチョ、耳鼻科で営業“シュール”すぎる光景が話題「耳悪くなったんかなと思うぐらいウケませんでした」
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が17日、自身のXを更新。耳鼻科での“ほほ笑ましい”営業の様子を公開した。
【写真】「この画がシュール過ぎて笑える」年齢層の幅が狭い、耳鼻科で営業する青木マッチョ
青木は「今日はありがたいことに耳鼻科で5歳までの子供が対象の営業でした！ 最終的には盛り上がりましたが、最初出てきただけで泣かれましたし、耳悪くなったんかなと思うぐらいウケませんでした」とコメントし、幼い子どもたちがネタを見守る後ろ姿がアップされている。
子どもたちは床に座り、ネタをする青木たちを静かに見守っているようで、テレビで見るネタ披露とは違った、静けさがただよう営業だったことがうかがえた。
この投稿に、ユーザーからは「そんな仕事もあるんですねぇ」「みんなしっかり体育座りして聞いていてとてもかわちこいですね ひとり耳塞いでネタ聞いてる子いますけど大丈夫ですか笑笑」「この画がシュール過ぎて笑える」「お客さまの幅がかなりせまい営業でしたね！（笑）経験値爆上がりですね〜」「かけおちを呼ぶ、この耳鼻科のセンスに、未来を感じます」などと反響が集まっている。
