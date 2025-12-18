鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生「また戻ってこよう」3人で誓った約束の場所へ！五輪への切符をつかむ勝負の全日本

12月19日から行われる全日本フィギュアスケート選手権。今年は4年に一度のオリンピックの最終選考会を兼ねている。全てが決まる大舞台に挑む、3人のスケーターがいる。

北京五輪銀メダリストの鍵山優真（22）、昨季世界選手権初出場を果たした佐藤駿（21）、そして、23年四大陸・世界ジュニア王者の三浦佳生（20）だ。

関東を拠点としている3人は、幼いころから競い合うライバルであり良き仲間。

来るオリンピックシーズン、3人が誓ったのは「3人でオリンピックを目指す」こと。それぞれの現在地に迫る。

絶対に1枠目を獲得したい！連覇狙う新エース

「僕としては絶対にオリンピックの1枠目を獲得したい思いがすごく強い。全日本選手権では完全優勝を目指している」

全日本のその先へ――。常に向上心を抱き続けるのが、鍵山優真だ。

18歳で初出場を果たした北京五輪。ともに挑んだ羽生結弦さんや宇野昌磨らをおさえ、銀メダル獲得という快挙を遂げた。

鍵山を進化させるのは、その飽くなき向上心。

2シーズン前、父・正和コーチに加え新たにカロリーナ・コストナー氏を迎えた。ミラノ・コルティナ五輪を見据え、表現力のさらなる強化に着手した。

その成果が発揮されたのは、12月に行われたGPファイナル。

ショートで会心の演技を披露し、北京五輪で出した自己ベストを更新する108.77点のビックスコアをマーク。さらに、プログラムコンポーネンツでは10点満点を獲得した。

この4年間を鍵山はこう振り返る。

「自分が想定していた部分と想定していなかった部分の、いろいろな経験ができた4年間だと思っています。北京シーズンでは順調に、結果や自分の納得できるパフォーマンスができたり、すごく良いシーズンでした。その次のシーズンでケガをしてしまったり、そこからまた復帰して、さらにその翌年にはなかなか気持ちの面で上手くいかなかったり。



上手くいっていなかった方が自分では大きいですが、でもそういう経験をたくさんできたからこそ学ぶものもすごく大きくて。全て吸収して初心に戻れたみたいなシーズンでもある。スケーターとしても、人としても、成長できたんじゃないかなと思っています」

鍵山が見据えるのは、“五輪での金メダル”。そのためには、いち早く夢舞台への切符を手に入れたい。

「ショートもフリーも絶対に自分に打ち勝つすごい覚悟で臨まないといけない。全日本はどの大会よりもすごく緊張するし、独特な緊張感や空気感があって、今までも押しつぶされそうになったことが何回もある。



自分のやるべきことを見失わずに落ち着いて、でもみんなが強い思いでいろいろな目標を持って臨むと思うので、自分が絶対にオリンピックに行くんだという強い気持ちが大事だと感じています」

至極のジャンプとスケーティングが合わさった演技で、一発内定へと突き進む。

最大のライバルとともに初の五輪へ一直線

そんな鍵山と切磋琢磨してきたのが、同級生の佐藤駿だ。

4回転ルッツの高難度ジャンプを武器に、昨季は世界選手権へ初出場。総合6位となり、オリンピック出場枠3枠獲得へ大きく貢献した。

迎えた今季は、オフシーズンにアイスショーで足を負傷してしまうアクシデントも。シーズン序盤は本調子で挑めない試合が続いた。

それでも今までの努力が報われたのは、GPシリーズ初戦。会心の演技で中国杯連覇を達成する。続くNHK杯ではフリーで鍵山を超えて1位になり、総合2位で表彰台にのぼった。

佐藤は今まさに、波に乗っている。

全日本に向けて順調に練習ができているという佐藤は「練習はもうたくさん積み重ねてきているので、本番でどれだけ自信を持って挑めるか。緊張しないかが重要になってくる」と、あとは気持ちの面が大事だと話す。

ジャンプの練習も良いイメージで終わることが大事だと語り、「自分の中で納得のいくジャンプを跳んだら終わりにするようにしている。質のいいジャンプを一本と、やっています」。

佐藤にとって重要になってくるのが武器とする4回転だ。特に4回転ルッツはジュニア時代から入れてきている、本人いわく「相棒的な存在」だという。

「4回転ルッツは自分の一番得意なジャンプですし、好きなジャンプなのでしっかり降りて。去年の全日本でショート・フリーともに失敗してしまったので、そのリベンジを果たしたい」

迎える勝負の全日本は、佐藤にとってもひときわ特別な舞台だ。

「雰囲気が違うんですよね。GPシリーズやGPファイナル、四大陸や世界選手権と本当に全然違う会場の雰囲気と氷の感触。自分で勝手にそう思っているだけかもしれないですが、他の試合とは違うと思います」

その独特な雰囲気にのまれ、去年の全日本では本領を発揮できず、7位に。今回の全日本では「自分の満足のいく結果と演技を目標に頑張る」と意気込む。

「自分の演技が最後に笑顔で終われれば。去年はすごく悔しい思いもしたので、今回は真逆の演技、真逆の感情で終わるようにしたいと思っていて、その先にオリンピックや優勝が待っているのではないかと」

リベンジに燃える佐藤。「目標とする選手でもあり、たくさんの刺激を受けている」と語る鍵山との熱き戦いに期待がかかる。

そして3人目が、三浦佳生だ。

2人の背中追いかける爆発力を秘めた20歳

「2人がいなかったら、そんなに早くから4回転やトリプルアクセルをやってなかった。2人に対しての思いはすごくあります」

幼い頃から2つ年上の鍵山・佐藤をライバルと定め、三浦は彼らの背中を追いかけてきた。

“ランボルギーニ”と称される超ハイスピードなスケーティングと、ダイナミックな4回転ジャンプを武器に、2024年は世界選手権に初出場。

しかし近年は、もどかしいシーズンを送っていた。

「練習でも跳べているけど、それがなかなか本番に結びつかなかったので大変でした。まず1つはメンタル面。どこかで不安や緊張があって。それを気にしないようなメンタルトレーニングを行ったり、足の古傷もどこかで左足をかばったやり方というか、痛くないけど痛くなるのを恐れてかばったりしていたんじゃないかと」

それでも2人に食らいつくために試行錯誤を重ねた三浦は、「大変でしたけど楽しいと言えば楽しい」と前を向く。

その成果が表れたのは、GPシリーズカナダ大会。世界でも跳べる人が少ない高難度ジャンプ、4回転ループを華麗に決め3位表彰台にのぼった。本人も手ごたえを感じたという。

「ダントツで過去イチでした。ようやくコツを覚えはじめてきた感じです。ここ3年くらいは確率が良くありませんでしたが、練習でも確率良く跳べてきて、今シーズンはオフから特化して練習してきたので、今年は結構いいループができているんじゃないかと思います」

そして、三浦にとってはシニアとして初めて挑む五輪選考会となる全日本。勝つことを考えると4回転ループはカギになると語る。

「勝つためと考えたときに、4回転ループ込みのトータルパッケージ。今のところ日本男子も3本までで、優真がフリップ入れてくれば4本になるけど、みんなずっと3本で。4本トライするのは僕だけなので、全部決まればオリンピックにかなり近づく」

「良い意味で爆発はしたいですが、爆発させるためにも今の自分に集中して、本番で自分のパフォーマンスを出すだけ。僕は僕で自分を信じて集中する。これだけやってきたからあとは自分を信じるだけという考えで。ダメでも後悔しない練習をしてきたという練習をしているから、どんな結果でも受け止められる。やるからにはみんなに立ち向かっていきたい」

爆発力を秘める20歳の活躍に注目だ。

お互いを高め合い、約束の舞台へ

今年9月、3人はイタリアの地で行われたロンバルディア杯へ出場。そこであることを誓ったという。

「また3人で戻ってこようと約束した」

4年に一度の特別な舞台へ。

「3人で行けたらすごく嬉しいですし、ここからしっかりとさらに気を引き締めて頑張りたい」（鍵山）

「その目標に向けてまずは僕が頑張っていかないといけないと思う。切磋琢磨しながら頑張っていきたい」（佐藤）

「正直2人はもう確定みたいなものだから。だから僕は自分にフォーカスして、思いっきり正面からぶつかってやろうと思う」（三浦）

3人のスケーターの運命の瞬間を見届けたい。