¥«¥é¥«¥éÅ·µ¤¤Ç¡ÈÀä·Ê¡ÉÉÙ»Î»³¡¡¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÀÅÅÅµ¤¤ËÍ×Ãí°Õ¡¡±«ÉÔÂ¤Î²Ï¸ý¸Ð¤Ë¤Ï¡È¸¸¤ÎÆ»¡É¡Ä¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤Ë¤â±Æ¶Á
É¹ÅÀ²¼20.7ÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤âÅà¤êÉÕ¤¯¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿18ÆüÄ«¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ¸«»Ô¡£
¤ªÅò¤ò¶õ¤Ë¤Þ¤¯¤È°ì½Ö¤Ç¡¢±À¤Î¤è¤¦¤Ê¿å¾øµ¤¤Ë¡£
Îä¤¿¤¤¶õµ¤¤Ç¤ªÅò¤¬°ì½Ö¤Ç¾øÈ¯¤·Åà¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¡È¤ªÅò²Ö²Ð¡É¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅìÉô¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãë´Ö¤ËÃÏÌÌ¤ò²¹¤á¤¿Ç®¤¬Ìë¤Î´Ö¤ËÆ¨¤²¤ëÊü¼ÍÎäµÑ¤Î±Æ¶Á¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É¹ÅÀ²¼¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÅßÆü¤âÁ´¹ñ321ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
18Æü¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤¯À²¤ì¤¿Æü¤È¤Ê¤ê¡¢»³Íü¡¦²Ï¸ý¸Ð¤Ç¤ÏÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢Àã²½¾Ñ¤·¤¿ÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¶õ¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ëÀä·Ê¤ÎÉÙ»Î»³¤Ç¤¹¡£
Ãë²á¤®¤Ë¤Ï¼¡¡¹¤È¸«ÊªµÒ¤âË¬¤ì¡¢¡Ö·Á¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶õµ¤¤â¤¤ì¤¤¤À¤«¤éÁñ¸·¡Ê¤½¤¦¤´¤ó¡Ë¡£¤ä¤Ï¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¡£ºÇ¹â¤ÎÅ·µ¤¤ËÍè¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±À¤¬Á°¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡Ê±À¡Ë¤Ê¤¤¤Í¡£¤¤ì¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡£¤è¤«¤Ã¤¿Íè¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»Î»³¤òÀìÌç³Ø¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤Ç¸«¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¡Ê¤¤Î¤¦¡Ë±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡Á¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤ì¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ìµ»ö¤ËÀä·Ê¤ÎÉÙ»Î»³¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿½÷À¤ÏÁáÄ«¤ÎÀä·Ê¤ÇÇ¯²ì¾õÍÑ¤Ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤È»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÙ»Î»³¤Î»£±ÆÆüÏÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤Ç¸«»ö¤ÊÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç2025Ç¯¤Î½Õ¤«¤é½Ð¸½¤·¤¿¡¢¸Ð¤ËÉâ¤«¤ÖÏ»³ÑÆ²¤ØÂ³¤¯¡È¸¸¤ÎÆ»¡É¡£
²Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢Åß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²Ï¸ý¸Ð¤Î¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Æ»¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡ÖÀÎ¤ÏÁ´Á³¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±«¤¬Á´Á³¹ß¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í¡§¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±«¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤±Æ¶Á¤Ç¿å°Ì¤¬Äã²¼¤·¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥ï¥«¥µ¥®Äà¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Äà¤êµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊQ. ¥ï¥«¥µ¥®¤ÎÂç¤¤µ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¾®¤µ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¡Ê¥ï¥«¥µ¥®¡Ë¾®¤µ¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤¡£²ó¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬Á´Éô¾®¤µ¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿å°Ì¤Î°ã¤¤¤Ç±ÂÉÔÂ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ÆÀ¸°é¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ï¸ý¸Ð¥É¡¼¥àÁ¥¥Ý¥ï¥ë¡¦¸Å²°Í¦°ìÂåÉ½¡§
¡ÊÎãÇ¯¤Ï¡Ë7Ñ¡¢8Ñ¤¯¤é¤¤¡£¤³¤È¤·¤Ï¤è¤¯¤Æ4Ñ¤È¤«¡£¤³¤È¤·¾®¤µ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»³¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤½¤³¤«¤é±ÉÍÜÊ¬¤Î¤¢¤ë¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¥¤¥Þ¥¤¥Á°é¤Á¤¬°¤¤¡£
ÉÙ»Î»³¤¬´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢²Ï¸ý¸Ð¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿¼¹ï¤ÊÊÑ²½¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤ÎÃæ¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¸µµ¤¤è¤¯Í·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±À¤¬¤Ê¤¯À²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ë±Æ¶Á¤Ç¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢¥«¥é¥«¥é¤ÎÅ·µ¤¤Ë¡£
18Æü¤ÎÅÔ¿´¤ÎºÇ¾®¼¾ÅÙ¤Ï29¡ó¤Ç¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤È¤¤«¤é´¥Áç¤·¤Æ¤Æ¿°¤â¥«¥µ¥«¥µ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö·ë¹½´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤éÉ÷¼Ù¤È¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ïº£¤³¤ì3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ê¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡ËÅÉ¤ë¤Î¡£ºÇ¶á¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¤¢¤«¤®¤ì¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¥Áç¤ÇÈ©¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬ÀÅÅÅµ¤¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ä¡£
¾®ÎÓÌÐ¾¦Å¹¡¦¾®ÎÓÀ¿¼£¤µ¤ó¡§
¤³¤³¤Ë¼¾ÅÙ·×¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤Éº£28¡ó¡£28¡ó¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´¥Áç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÅÅÅµ¤¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤Îµ¨Àá¡£
´í¸±Êª¤ò°·¤¦¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÂÐºö¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÌÐ¾¦Å¹¡¦¾®ÎÓÀ¿¼£¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÓÅÅËÉ»ßÁÇºà¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀÅÅÅµ¤¤òÂÓ¤Ó¤Å¤é¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´¥Áç¤òËÉ¤°¤¿¤á¿å¤Þ¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÌÐ¾¦Å¹¡¦¾®ÎÓÀ¿¼£¤µ¤ó¡§
°ìÈÖµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¡Ê¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ºÀÅÅÅµ¤½üµîÁõÃÖ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¨¤é¤Ê¤¤Êý·ë¹½¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤ÇÅÅµ¤¤¬ÊüÅÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
19Æü¤âÅìµþ¤Ï´¥Áç¤·¤¿À²Å·¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£