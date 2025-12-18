【あす19日（金）全国天気】

・ポイント

晴れる所が多い

日中は寒さ和らぐ

関東は師走らしい寒さ

北海道は夜から雨や雪

東海以西も夜には局地的に雨

19日（金）は、移動性の高気圧が日本の東へ徐々に離れていくでしょう。ただ、引き続き、高気圧の圏内で、晴れ間の広がる所が多い見込みです。一方、北海道は夜から雨や雪が降り出し、紀伊半島から九州にかけても、夜は局地的に雨の降る所がありそうです。

朝は、18日朝より冷える所が多く、北海道の内陸は、-20℃前後まで下がる所があるでしょう。ただ日中は寒気が北上するため、全国的に18日より高く、寒さの和らぐ所が多くなりそうです。特に南風が山越えとなる日本海側では、18日より5℃以上高くなる所もあり、ひと月前の暖かさとなる所もある予想です。

また、四国や九州では20℃近くまで上がる所があるでしょう。最高気温は、熊本、宮崎、鹿児島で19℃、福岡、長崎、松山で18℃などの予想です。一方、関東地方は、18日より低くなる所が多く、東京都心は11℃で、師走らしい寒さとなりそうです。

【予想最低気温（）内は前日比と季節感】

札幌-5℃（±0 12月下旬）

青森-1℃（-1 平年並み）

仙台0℃（-1 12月下旬）

新潟1℃（-3 12月下旬）

東京都心3℃（-3 12月下旬）

名古屋3℃（-2 平年並み）

大阪4℃（-4 12月下旬）

広島5℃（±0 12月上旬）

高知6℃（＋1 12月上旬）

福岡6℃（-1 平年並み）

【予想最高気温（）内は前日比と季節感】

札幌2℃（＋2 平年並み）

青森8℃（＋5 11月下旬）

仙台9℃（＋2 12月上旬）

新潟13℃（＋5 11月下旬）

東京都心11℃（-2 12月下旬）

名古屋15℃（＋1 11月下旬）

大阪16℃（＋2 11月下旬）

広島14℃（-1 12月上旬）

高知17℃（±0 11月下旬）

福岡18℃（＋3 11月中旬）

【週末は雨、来週にかけ総じて平年より気温は高め】

19日（金）はまだ晴れる所が多いものの、週末は広く雨となるでしょう。南からの暖気の勢力が強く、雨が降っても、気温は平年よりかなり高めの所が多い予想です。

また来週のクリスマスの頃も、全国的に雨が降りそうです。来週も総じて平年よりは高めの気温で推移しますが、関東は比較的寒い日が多く、西日本ほど暖かい日が多くなる予想です。