¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢18ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡Ö¿Æ¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¤Ë¡Ä¡×
12·î17Æü¡¢¿ù±ºÂÀÍÛ¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¿¤¡¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¡¢¿ù±º¤Ï¡¢ÀèÆü´õ¶õ¤¬18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨À®¿Í¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÖÁá¤¤¤è¤Ê¡£¤À¤«¤é·ëº§¤·¤Æ18Ç¯·Ð¤Ä¤±¤É¤µ¡¢18Ç¯Á°¤Ïº£¤ÎÌ´¶õ¡Ê¼¡½÷¡Ë¤°¤é¤¤¤Î¤Á¤Ã¤Á¤ã¤µ¤¸¤ã¤ó¡©¤½¤ì¤¬¤â¤¦À¤¤Ë½Ð¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤È´¶³´¿¼¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤«¤â¤¹¤´¤¤¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¡×¡Ö¿Æ¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¤Ë18ºÐ¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¡Ë¡Î§Åª¤Ë¤âÀ®¿Í¤¹¤ë¤ï¤±¤ä¤ó¤«¡£¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¡¢°ìÊâÂç¿Í¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¡ÖµîÇ¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿17ºÐ¤Î»þ¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«1Ç¯¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©10Âå¤Îº¢¤Î1Ç¯¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÑÁ´Á³°ã¤¦¤è¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£