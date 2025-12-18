【速報】検察側が「無期懲役」を求刑 安倍元総理銃撃殺害事件 山上徹也被告の裁判「戦後史において前例を見ない犯行で、極めて重大な結果」「安倍氏を選んだのは論理的に飛躍」
安倍晋三元総理を銃撃・殺害した罪に問われている山上徹也被告の裁判。
審理の最終日である12月18日（木）の第15回公判で、検察側は「無期懲役」を求刑しました。
山上徹也被告（45）は2022年7月、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選の応援演説を行っていた安倍晋三元総理（当時67）を、手製のパイプ銃で銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
10月28日の初公判で山上被告は、「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴状で指摘された行為をすべて認めた一方、「法律上どうなるかは弁護人の主張に委ねます」と述べました。
▼証人出廷した母親 被告に「てっちゃん、ごめんね」
事件の背景にあったのは、山上被告の母親による旧統一教会への信仰や多額の献金でした。これまでの公判には、母親も証人として出廷し、“子どもたちの進学よりも、献金することが大事だと考えていた”という旨などを証言しました。
法廷では、母親が「てっちゃん、ごめんね」と山上被告に詫びる場面もありました。
▼“安倍元首相は旧統一教会と政治の関わりの中心にいる方。他の政治家だと意味が弱い”
山上被告自身も被告人質問で、旧統一教会への憎しみや恨みが犯行動機である点を認めました。
（12月3日の被告人質問）
被告 「統一教会に一矢報いるというか、打撃を与えることが、自分の人生の意味だと思いました」
そのうえで襲撃対象について、旧統一教会のトップも想定していたとしたうえで、“安倍元総理を狙うことは本筋ではないと思っていた”という旨の供述を展開。
一方で、安倍氏と旧統一教会との関連や、安倍氏の影響力について、強い関心を持っていたことを示す供述もありました。
（11月25日の被告人質問 安倍氏が旧統一教会の関連団体に寄せたビデオメッセージについて）
被告 「最初は（安倍元総理が）現役の間には出ない良識はあったんだなと。逆に1度出てしまったら、これがずっと続いていくんだとしたら、（旧統一教会が）どんどん社会的に認められて、問題のない団体だと認識されると思った」
「被害をこうむった側からすると非常に悔しい、受け入れられないなと」
弁護人「感情的に表現すると？」
被告 「絶望感と危機感だと」
弁護人「怒りは？」
被告 「安倍元総理本人に対してではないけど、そうなっていることに対して、怒りというか……困るという感情」
（12月2日の被告人質問）
裁判官「安倍元首相以外の政治家は対象にならなかったか？」
被告 「安倍元首相は私の認識だと、旧統一教会と政治の関わりの中心にいる方だと思っていましたので。他の政治家だと意味が弱い」
▼求刑を聞いた直後、山上被告は眉間にしわを寄せてうなだれた…
12月18日（木）の第15回公判での論告で、検察側は「無期懲役」を求刑しました。
検察官の論告（抜粋）
「我が国の戦後史において前例を見ない犯行で、極めて重大な結果・社会的影響をもたらした」
「銃器や火薬を、ホームセンターなどで購入した部材を用い、インターネットなどで調べた方法で製造したもので、特段の資格や知識がない者でも、容易に火器や銃器を製造し犯罪を犯すことが可能であることを世に知らしめた」
「自己の人生や社会に不満のある者が、目立つ存在であるがゆえに狙われやすい立場にある国会議員などの要人を、襲撃し殺害しうることを世に知らしめた。模倣性が極めて高く、その意味でも社会的な影響が極めて大きい」
「旧統一教会の高級幹部が来日する見込みがなく、襲撃できない状況が続く中、生活が経済的に逼迫してきたことから、“このままでは高級幹部を襲撃できないで終わってしまう、そうなれば、自分が今まで銃などを作ってきたことが全て無駄になってしまうが、そのような事態は受けいれられない”などと考え、あくまでも代替として、突発的に被害者（安倍元総理）を襲撃対象に選んだものだが、対象として被害者を選定した理由について、最後まで被告から納得できる説明はなく、論理的に飛躍があるといわざるを得ない」
「特定の存在や団体にダメージを与えるために、または社会を変革するために暴力的手段に訴える、人を殺害するなどということは、法治国家においては絶対に許されず、刑事責任を軽くすることが絶対あってはならない」
検察官の論告の間、山上被告は配布された資料に目を通す場面が多かったものの、求刑を聴いた直後、眉間にしわを寄せ、その後、下を向いてうなだれるような様子を見せました。
判決は、来年1月21日に言い渡されます。