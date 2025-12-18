桑田真澄さんが「野球は将来はマイナースポーツに落ちる」と警鐘を鳴らしました。

プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは18日、2026年1月よりCBO(チーフ・ベースボール・オフィサー)を務める桑田真澄氏の就任会見を行いました。

巨人の二軍監督を退任し充電期間を設けようとしていた桑田さんは「彼らの熱い思いに心を打たれまして、新たな挑戦をしてみようというところに行き着いたんですね」とオイシックスでの新しい一歩を進むことを決めました。

さらにオイシックスのCBO就任にはプロ野球へのある思いが込められていました。「日本の野球界は非常に危機的状況。中学生の競技人口を見ますと10年前から今で6割減。ですから僕は何十年も前から言ってますが、野球は将来はマイナースポーツに落ちる可能性が非常に大きいと思ってます」と語ります。その上で「オイシックスが強くなって、ファンに愛されるチームになって、そしてよき文化を作って将来的に新潟県の子供たちにも野球を普及しながら、それを全国に広げていってほしいなという未来図を持っている。僕は可能性のあるチームだと思ってる。新しいスタッフ、仲間と僕自身も学びながらやっていきたい」と希望を口にしました。